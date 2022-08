Dopoldne je bil v Kopru redni tedenski sestanek predstavnikov Rižanskega vodovoda in Civilne zaščite. Analizirali so stanje virov po padavinah v zadnjih desetih dneh in stanje pri porabnikih. »Vse skupaj se je nekoliko popravilo, in to nam omogoča, da smo se odločili, da končno začnemo sproščati vse te ukrepe, ki so veljali v minulih dneh,« je dejal direktor Rižanskega vodovoda.

»Spet lahko uporabljamo kmetijske priključke, lahko operemo dvorišče ali avto. Komunalna podjetja lahko spet vključijo tuše na plažah,« je med drugim povedal. Poudaril je sicer, da količine vode še vedno niso zadostne, da bi jo lahko brezglavo trošili.

Uprava RS za zaščito in reševanje bo s torkom ustavila prevoze vode iz Unice v vodarno Cepki. Ti prevozi so bili letos ključni za to, da ni bilo treba uveljaviti redukcij, je dejal Pregelj. Hkrati je poudaril, da je treba do prihodnjega poletja na državni ravni najti takšno rešitev, da vode nikoli več ne bi bilo treba voziti s tovornjaki.

Zaradi hudega pomanjkanja vode v vseh štirih obalnih občinah je Rižanski vodovod razglasil izredne razmere ter omejil in prepovedal uporabo pitne vode za vse nenujne in posebne namene v začetku julija.