Na vajah bodo poleg ruske vojske sodelovali tudi pripadniki oboroženih sil Kitajske, Indije, Belorusije, Mongolije, Tadžikistana in drugih držav, ki so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že prispeli v Rusijo.

»Tuji vojaški kontingenti, ki sodelujejo na vajah Vostok 2022, so prispeli na poligon Sergejevski v Primorju (na ruskem Daljnem vzhodu) ter se začeli pripravljati in sprejemati opremo in orožje,« so dejali na ruskem obrambnem ministrstvu.

Vaje naj bi sicer potekale na več vojaških vadiščih v vzhodni Sibiriji, na Daljnem vzhodu in v Japonskem morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Potekale bodo pod poveljstvom ruskega generalštaba, obsegale pa naj bi "usposabljanje za obrambne in napadalne akcije" na kopnem, v zraku ter v Japonskem in Ohotskem morju, so še sporočili z ministrstva.

Kitajska je sredi meseca potrdila, da svoje vojake pošilja v Rusijo, da bi se ti udeležili omenjenih vojaških vaj. Ob tem so v Pekingu dejali, da prisotnost kitajskih sil na skupnih vajah »nikakor ni povezana s trenutnimi regionalnimi in mednarodnimi razmerami«, temveč je sodelovanje del tekočega dvostranskega letnega sporazuma o sodelovanju z Rusijo.

Moskva je izvedbo skupnih vaj Vostok 2022, ki veljajo za ene največjih ruskih vadbenih manevrov doslej, napovedala prejšnji mesec, kljub temu da od februarja vodi vojno v Ukrajini. Zadnje vaje podobnega obsega so potekale leta 2018.