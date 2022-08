Po prvih podatkih policije je do nesreče prišlo, ko je voznik osebnega avtomobila tujih registrskih tablic, ki je vozil v smeri porti Lescam, zadel odbojno ograjo in robnik, nato pa zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v avtobus. V avtomobilu sta poškodovani dve osebi, v avtobusu slovenskega prevoznika pa nobena. Na avtobusu je bil po podatkih policije v času nesreče en potnik.

Kot so še potrdili s PU Kranj, nesreča ni povezana z dogajanjem na Blejskem strateškem forumu.