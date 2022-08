Prvi posvet, s katerim je bil Golob zelo zadovoljen, je bil 20. julija. Med političnimi strankami po njegovih tedanjih besedah praktično ni bilo razhajanj glede tega, kako ukrepati.

Vlada je sicer v zvezi z izzivi na področju energetike sprejela že več ukrepov, od regulacije cen bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest, omejitev cen elektrike in plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in v primeru plina tudi za druge skupine zaščitenih odjemalcev omejitev cen, do začasnega znižanja DDV na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje in energetskega dodatka za najranljivejše.

Poleg tega bo država gospodarstvu pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov, če so cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja v preteklem letu. Za prihodnje leto, ko bo draga energija za gospodarstvo še precej večja težava, pa so napovedani dodatni ukrepi.

Napovedano je že tudi posredovanje v zvezi s prehransko oz. splošno draginjo. Pri soočanju z visokimi cenami hrane se je ekipa premierja Goloba za zdaj odločila za t.i. mehko regulacijo - za spremljanje cen osnovnih živil. Če bo potrebno, pa naj bi vlada po energetskem draginjskem dodatku uvedla še prehranskega. Poleg tega je Golob prejšnji teden omenil možnost znižanja DDV za nekatera živila.

Jeseni naj bi vlada pripravila tudi nove višine minimalnih življenjskih stroškov in na njihovi podlagi določila novo višino minimalne plače.