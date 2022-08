Delavci potrebujejo opolnomočene inšpektorje

V zadnjih dveh mesecih smo bili priča mnogim zlorabam delavcev, ki so se dogajale in se verjetno še dogajajo v različnih slovenskih podjetjih. Govorimo o grožnjah, pretepu delavca do nezavesti, videonadzorih, nočnih telefonskih klicih, neizplačilu regresa, nadur in celo plač. Ali inšpektorat za delo deluje, kot bi moral?