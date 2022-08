Pristojne oblasti so sporočile, da je od junija, ko se je začelo sezonsko deževje, umrlo 1061 ljudi. Končno število žrtev bi lahko bilo še višje, saj je na stotine vasi na goratem severu odrezanih od sveta zaradi naraslih rek, ki so odnesle skoraj 3.500 kilometrov cest in najmanj 157 mostov.

Samo v zadnjih 24 urah naj bi bo navedbah pakistanske agencije za naravne nesreče, ki jih povzema AFP, umrlo 28 ljudi.

Država je po vodstvom vojske sprožila obsežno operacijo reševanja in pomoči, ki pa jo marsikje ovirajo težavne razmere. Ponekod denimo zaradi obsežnih poplavljenih območij helikopterji nimajo kje pristati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vlada je razglasila izredne razmere in za pomoč zaprosila mednarodno skupnost. Prva letala s pomočjo so danes že prišla iz Turčije in Združenih arabskih emiratov.

Letošnje poplave so glede na uradne podatke prizadele vsakega sedmega Pakistanca in uničile ali močno poškodovale skoraj milijon domov, pakistanska ministrica za podnebne spremembe Sherry Rehman pa je tokratno monsunsko obdobje poimenovala »pošastni monsun desetletja«.

Monsunsko obdobje, ki običajno traja od junija do septembra, je bistvenega pomena za namakanje nasadov in obnavljanje vodnih virov na indijski podcelini. Toda vsako leto prinese tudi uničenje. Po navedbah pakistanskih oblasti je letošnje monsunsko deževje primerljivo s tistim iz rekordnega leta 2010, ko so poplave zahtevale 2000 življenj, skoraj petina države pa je bila pod vodo.

Oblasti za uničenje krivijo okoljske spremembe, ki jih po njihovem povzročajo slabe prakse v drugih državah po svetu, a so za razdejanje krive tudi lokalne oblasti. Med glavnimi krivci v državi AFP navaja korupcijo, slabo načrtovanje in kršenje lokalnih predpisov, zaradi katerih so v Pakistanu lahko zgradili več tisoč stavb na območjih, ki jim grozijo poplave.