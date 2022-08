Za nakup avtomobila se je na dražbi Silverstone Auctions v Warwickshiru v osrednji Angliji potegovalo več ponudnikov iz Dubaja, ZDA in Velike Britanije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vozilo je na koncu kupil neimenovan kupec iz Alderley Edgea, prestižne vasi na severu Anglije, kjer med drugim živijo številni nogometaši angleške Premier lige.

Dražitelji so povedali, da je prodaja pritegnila "izjemno veliko zanimanja svetovnega tiska in javnosti", prodajno ceno pa so dosegli, ker je zanimanje za Dianino življenje še vedno veliko. Ponudbe so se sicer začele pri 100.000 funtih oziroma približno 117.000 evrih.

S črnim ford escortom RS Turbo S1 se je Diana vozila med letoma 1985 in 1988, saj je imela raje lasten avtomobil kot prestižne rolls-Royce in daimlerje kraljeve družine. Dražitelji so poleg tega v opisu navedli tudi, da je omenjeni avto še vedno »najbolj drzna izbira« vozila kateregakoli člana britanske kraljeve družine, navaja AFP.

Ford escort namreč ni bil luksuzno vozilo, temveč eden najbolj prodajanih avtomobilov v Veliki Britaniji v tistem času. Podobne avtomobile z manj slavnim poreklom na Otoku sicer prodajajo za okoli 10.000 funtov. Dianino vozilo je podjetje Ford izdelalo po njenih specifikacijah, po navedbah dražiteljev pa naj bi šlo za edino črno obarvano različico tega avtomobila.

Pred prodajo je bilo vozilo v lasti zbiratelja Fordovih avtomobilov. Lani so v Londonu za 52.640 funtov že prodali ford escorta, ki je bil nekoč prav tako v Dianini lasti, in sicer srebrno limuzino 1.6L Ghia iz leta 1981, ki ga je nekdanji princesi ob zaroki podaril princ Charles, še navaja AFP.

Sobotna dražba je potekala tik pred sredino 25. obletnico smrti nekdaj najbolj priljubljene članice britanske kraljeve družine in matere princev Williama in Harryja, ki je v 36. letu starosti umrla v prometni nesreči v Parizu. Britanska kraljeva družina po poročanju medijev obletnice sicer ne namerava javno obeležiti.

Kljub temu spomin na Diano tako v Veliki Britaniji kot drugod po svetu ostaja živ, saj je veljala za zelo empatično osebo, ki se je veliko posvečala ljudem z družbenega roba. Bila je mnogo bolj ljudska kot drugi člani kraljeve družine, zaradi česar so jo klicali princesa ljudskih src.