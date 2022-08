Bolsonaro je Lulo, ki je Brazilijo vodil med letoma 2003 in 2010, že v uvodu triurnega soočenja označil za »lopova«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri tem se je skliceval na korupcijski škandal »Car Wash«, povezan z državnim naftnim gigantom Petrobrasom, v katerega je bil vpleten nekdanji brazilski predsednik.

»Vaša vlada je bila najbolj skorumpirana v brazilski zgodovini,« je dejal 67-letni Bolsonaro in dodal, da je v času Lulovega predsedovanja v Braziliji vladala kleptokracija.

Zaradi škandala je bil 76-letni Lula med letoma 2018 in 2019 v zaporu, kjer je prestajal nekaj več kot 12 letno kazen. Brazilsko vrhovno sodišče je nato lani obsodbo razveljavilo.

Nekdanji brazilski predsednik je Bolsonaru odgovoril z obtožbo, da širi neresnice in da je uničil njegovo dediščino gospodarske rasti in pobud za boj proti revščini. »Državo, ki sem jo vodil, sedanji predsednik uničuje,« je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejal Lula in Bolsonaru očital vse večjo revščino v državi, lakoto, naraščajoče cene in uničevanje amazonskega pragozda.

Na soočenju je bilo sicer prisotnih šest od skupno 12 predsedniških kandidatov. Po zadnji javnomnenjski raziskavi inštituta Datafolha Lula vodi pred Bolsonarom s 47 odstotki podpore proti 32 odstotkom, še navaja AFP.

Oba kandidata sta kampanjo uradno začela 16. avgusta, vendar pa ta dejansko traja že mesece. Če v prvem krogu volitev 2. oktobra noben kandidat ne bo dobil več kot 50 odstotkov veljavnih glasov, bo 30. oktobra sledil drugi krog volitev. Številni Brazilci se bojijo, da bo Bolsonaro v primeru poraza sledil svojemu političnemu vzorniku, nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, in poskušal spodbijati legitimnost rezultata volitev.