Potem ko so v septembru 2019 tam razprodali tri šove, se bodo adrenalinski akrobati in večkratni Guinnessovi rekorderji Dunking Devils letos v Hali Tivoli predstavili kar štirikrat. »Pred tremi leti smo praznovali 10-letnico delovanja, to je bila naša prva velika predstava v lastni režiji. Organizacija je bila velik zalogaj, a nam je uspelo. Dvorano smo napolnili trikrat. Od takrat so minila tri leta, vmes se je zgodil cel kup projektov, veliko smo se naučili in ker je naš slogan: 'Ena prava smer – navzgor', se pravi vedno večje, boljše, atraktivneje …, je bilo to vodilo tudi pri snovanju novega šova. Tega bomo izvedli štirikrat v dveh dneh,« se spektakla veselijo člani Dunking Devils in napovedujejo še udarnejšo unikatno mešanico športnega dogodka in cirkusa ter lova na nove Guinnessove rekorde.

Naj spomnimo, da so pogumneži pred leti svetovno javnost navdušili celo s preskakovanjem parne lokomotive, skoki z gondole in zabijanjem na drvečem vlaku čez Solkanski most, medtem ko so se v slovito knjigo rekordov zapisali v akrobatskem zabijanju. V petnajstih letih delovanja so opravili več kot 2500 nastopov v 51 državah na vseh celinah sveta.

Šov svetovnega formata bodo poleg slovenskih nastopajočih v Tivoliju nadgradili tudi ustvarjalci iz Italije in Madžarske. Štiri predstave bodo v soboto in nedeljo potekale ob 16. in 19. uri, poleg običajnih vstopnic pa so organizatorji šova dali na trg še deset posebnih vstopnic NFT, ki bodo omogočile posebna doživetja, med katerimi bodo VIP-sedež na predstavi, vadba s člani Dunking Devils do konca leta, po meri izdelan pulover, žoga z avtogrami akrobatov … Ker želijo ljudem polepšati življenje in jih navdihniti, niso pozabili niti na dobrodelnost. V sodelovanju z Zavarovalnico Merkur in različnimi družbeno odgovornimi organizacijami, tudi ZPMS Moste - Polje, bodo vsaj 500 otrokom iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije omogočili brezplačen ogled zaključne vaje.

Obiskovalce bo z glasbenim nastopom počastil raper Nipke, ki si je pred leti s člani Dunking Devils delil dvorano, v kateri so pilili svoje talente. »Od nekdaj so mi bili v navdih, zato sem zelo počaščen in hvaležen, da so me povabili k sodelovanju. Počutim se kot del njihove ekipe in komaj čakam na šove,« je povedal Boštjan Nipič - Nipke.

Prireditve bosta povezovala didžej Dey in Klemen Bučan. »Upam, da tokrat ne bom ostal brez glasu, sicer pa je za mano že šestnajst let ogrevanja na raznih dogodkih, na katerih sem skrbel za dvig vzdušja,« se nadeja Bučan, ki kot velik oboževalec adrenalina nadvse rad skače na trampolinih v Woopu.

Bolj kot trampolini pa vrhunsko cirkuško akrobatko Tamio Šeme navdušuje svila. Drugouvrščena superfinalistka šova Slovenija ima talent ima od nekdaj rada izzive in adrenalin, na odru v Hali Tivoli pa se ji bodo pridružili tudi plesalka ob droguTjaša Skubic in plesalci The Artifex crew, ki bodo pod vodstvom plesalke in koreografinje Ane Vičič nastopili v najštevilčnejši točki na predstavi.