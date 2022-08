Nemško odbojko dobro pozna Rok Satler, nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, udeleženec štirih evropskih prvenstev, ki je po osvojenem naslovu državnega prvaka s Šoštanjem Topolšico v sezoni 2005/06 eno leto igral za Friedrichshafen. »V tistih časih je bil Friedrichshafen v samem vrhu evropske klubske odbojke. Eno leto po mojem odhodu so osvojili ligo prvakov, leta 2000 pa je bil na zaključnem turnirju v Trevisu. Kot gledalec sem si ga ogledal tudi sam, v takratni ekipi Friedrichshafna sta bila tudi Jasmin Čuturić in Gregor Jerončič. Takratni trener, Romun Stelian Moculescu, ki je bil tudi nemški selektor, je bil znan po tem, da je veliko pozornosti namenjal mladim igralcem,« se svojega odhoda v Nemčijo spominja 43-letni Rok Satler, ki se je od aktivnega igranja odbojke poslovil predlani.

»Zame je bila to odlična izkušnja, organizacija kluba je bila na vrhunski ravni, od pogojev za delo do načina življenja, vse je bilo podrejeno odbojki. V Sloveniji je bilo to še nepredstavljivo, toda že v tistem letu, ko sem jaz odšel v Nemčijo, je ACH Volley začel slediti evropskim trendom. Danes imamo v Sloveniji vsaj tri klube, ki so, vsaj kar se pogojev tiče, vsaj primerljivi s tujimi klubi, tako da zaostanek ni več takšen, kot je bil takrat,« je prepričan nekdanji dolgoletni organizator igre v slovenski reprezentanci, ki bo v novi sezoni pomočnik še tretjemu trenerju v ACH Volleyju.

»Prav po zaslugi ACH Volleyja se je način razmišljanja v slovenski odbojki korenito spremenil. Če ne bi bilo njega, danes ne bi gledali takšne reprezentance, kot jo imamo. Mislim, da je vsaj 80 odstotkov igralcev, ki so še zdaj v reprezentanci, igralo zanj. Po letu dni igranja v Nemčiji mi je vodstvo ACH Volleyja predstavilo svojo vizijo, zato sem se z veseljem vrnil domov. Uspehi, ki jih je dosegal ACH Volley, so bili neverjetni. Od tega, da je osvojil pokal Challenge, danes pokal CEV, do tega, da se je uvrstil na zaključni turnir lige prvakov, predvsem pa je dokazal, da je slovenska odbojka popolnoma enakovredna evropski.«

Iztržek Nemcev je manjši od vložka

Ampak vrnimo se k Nemčiji, ki že dolga leta veliko vlaga v odbojko, kakšnih večjih uspehov pa vsaj konstantno nima. Največja segata v začetek sedemdesetih let prejšnjega stoletja, vendar še kot reprezentanca Vzhodne Nemčije, ki je bila leta 1970 svetovni prvak, dve leti pozneje pa je igrala v finalu olimpijskih iger v Münchnu. Na OI so nato igrali le še dvakrat (2008, 2012), največje uspehe združene Nemčije pa so dosegli na tekmovanjih na Poljskem. Pred osmimi leti so bili tretji na svetovnem prvenstvu, tri leta pozneje pa drugi na evropskem. Zanimivo je, da so že vse od leta 1999, ko je reprezentanco prevzel omenjeni Moculescu in jo vodil do leta 2009, selektorji nemške izbrane vrste tujci. Po Moculescu so si sledili Argentinec Raul Lozano, Belgijec Vital Heynen, dobri znanec slovenskih odbojkarjev Italijan Andrea Giani in od letos še eno slovito odbojkarsko ime, Poljak Michal Winiarski.

»Res je, veliko vlagajo, s Heynanom so sicer prišli do bronaste kolajne na SP, z Gianijem do srebra na EP. V tem obdobju je njihova igra slonela na odličnem Györgyu Grozerju, ki ga zdaj ni več. Težko je reči, kako to, da jim tega preboja, da bi bili stalno v evropskem in svetovnem vrhu, ne uspe narediti, je pa na klubski ravni zdaj ob Friedrichshafnu zelo močan ali še močnejši Berlin Recycling Volleys, ki resnično veliko vlaga. Dejstvo je, da že dolga leta stavijo na tujo stroko, ne samo v reprezentanci, kajti že omenjena kluba vodita naš zdaj že nekdanji selektor Mark Lebedew in Francoz Cedric Enard.«

Nemci nimajo igralca, ki bi sam odločal tekme

V letošnji ligi narodov so Nemci zabeležili le štiri zmage in bili na koncu dvanajsti, res pa je, da se ni ravno izkazala niti slovenska reprezentanca, ki je bila z zmago več dve mesti pred njimi. Ekipi se v ligi narodov letos nista pomerili, si je pa Satler ogledal uvodno tekmo nemške reprezentance proti Franciji. »Čeprav niso osvojili niza, so igrali dobro, spet pa jim je manjkal zaključni korak. Na koncu je Francija z izkušnjami prišla do zmage, Nemcem pa se pozna, da v napadu nimajo več igralca, ki bi sam odločal tekme, kot je včasih Grozer. Vendar so vseeno lahko zelo neugodni. Znani so po tem, da se nikoli ne predajo in ko jim enkrat igra steče, so kot kakšen stroj, ki se nikoli ne ustavi. Pričakujem, da bo imela naša reprezentanca proti njim težko delo,« meni ljubljanski strokovnjak, ki opozarja na nemški servis.

»Če bo naš sprejem na visoki ravni, bo veliko lažje Dejanu Vinčiću ali Gregorju Ropretu organizirati slovenski napad, kajti Nemci so dobro organizirani v bloku. Če imajo dovolj časa, da sestavijo dvojni ali trojni blok, ga je potem težko prebiti. Nimajo pa, kot rečeno, kakšnega posebej nevarnega napadalca. Skratka, če nam bosta stekla servis in sprejem, nam bo veliko lažje.«

Sistem tekmovanja pisan na kožo Sloveniji

Z zmago proti Kamerunu na uvodni tekmi svetovnega prvenstva so si slovenski odbojkarji praktično že odprli vrata v osmino finala, kar pomeni, da bodo v njem prvi nosilci. Vsaj na papirju bodo tako dobili lažjega nasprotnika in so zelo blizu uvrstitve v četrtfinale. Od tam naprej pa lahko do kolajne pride vsakdo, ki se bo uvrstil med osem najboljših, saj je krog pretendentov za odličja resnično zelo širok. »Sistem je res malo čuden, ampak v tem primeru nam gre to na roke. Dobro, da je tako, zato ga velja izkoristiti. Že uvrstitev v četrtfinale bi bila lep uspeh, vemo pa, da strokovno vodstvo, igralci in tudi javnost pričakujejo še kaj več. Najbolje bo, da gredo fantje lepo korak za korakom in da stopnjujejo formo. Verjamem, da lahko gredo v Katovice in v boj za kolajne. Ampak kandidatov zanjo je res veliko,« meni Satler, ki se je od reprezentance poslovil z zmagama na EP 2012 na Dunaju, pred tem je bil na treh prvenstvih brez nje.

»Spomnim se našega prvega evropskega prvenstva, ko smo prvič stopili v dvorano v Ostravi in smo tekmovali, kdo bo brcnil žogo do stropa, saj nismo bili vajeni tako velikih dvoran. Toda vsaka generacija prinese nekaj novega in odpira pot naslednji. Moja se je začela uvrščati na evropska prvenstva in svoje nastope končala z dvema zmagama, zdajšnja osvaja kolajne, tista pred nami pa nam je omogočila, da smo v kvalifikacijah dobili lažje nasprotnike.«

SP v številkah Izidi, 1. krog, skupina A (Katovice): Tunizija - Portoriko 3:0 (19, 17, 20) Ukrajina - Srbija 0:3 (-26, -21, -20), skupina E (Ljubljana): Turčija - Kitajska 3:0 (15, 19, 14) Italija - Kanada 3:0 (13, 18, 37), skupina F (Ljubljana): Nizozemska - Egipt 3:0 (17, 22, 16) Argentina - Iran 2:3 (22, -31, -18, 32, -19), 2. krog, skupina B (Ljubljana): Kuba - Katar 3:1 (21, 21, -22, 19) Brazilija - Japonska 3:0 (21, 18, 16), vrstni red: Brazilija 5, Kuba 4, Japonska 3, Katar 0, skupina C (Katovice): ZDA - Bolgarija 3:0 (20, 23, 24), 20.30 Poljska - Mehika 3:0 (17,14, 19), vrstni red: ZDA in Poljska 6 po, Mehika in Bolgarija 0, skupina D (Ljubljana): Nemčija - Kamerun 3:0 (28, 14, 19), 20.30 Francija - Slovenija 3:2 (21, -22, -23, 32, 7), vrstni red:, Francija 5, Slovenija 4, Nemčija 3, Kamerun 0. Danes, skupina A (Katovice): Srbija - Portoriko (17.30), Ukrajina - Tunizija (20.30), skupina E (Ljubljana): Kanada - Kitajska (11.00), Italija - Turčija (21.15), skupina F (Ljubljana): Argentina - Nizozemska (14.00), Iran - Egipt (17.30).

*** Rok Satler, nekdanji reprezentant Nemci so znani po tem, da se nikoli ne predajo in ko jim enkrat igra steče, so kot kakšen stroj, ki se nikoli ne ustavi. Pričakujem, da bo imela naša reprezentanca proti njim težko delo.