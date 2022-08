Da Srba Novaka Đokovića pač ne bo na letošnjem Odprtem prvenstvu ZDA v tenisu v New Yorku, so se sprijaznili tudi organizatorji in na tiskovni konferenci pred začetkom turnirja predstavili svoje favoritinje in favorite. Med mladimi teniški igralkami Poljakinjo Igo Swiatek, Kanadčanko Leylah Fernandez, zmagovalko letošnjega Wimbledona Eleno Ribakino, lansko zmagovalko newyorškega granda slama britansko državljanko Emmo Raducanu in seveda svoji, Coco Gauff in Jessico Pegula, ki sta zanimivo kandidatki za zmago tudi med ženskimi dvojicami, med moškimi pa branilca naslova Rusa Danila Medvedjeva in menda že povsem okrevanega Španca Rafaela Nadala, svojega Taylorja Fritza, vzhajajočo zvezdo Carlosa Alcaraza in Grka Stefanosa Cicipasa, potiho pa omenjali še Poljaka Huberta Hurkacza, Avstralca Nicka Kyrgiosa in presenetljivega zmagovalca zadnjega velikega turnirja pred OP ZDA v Cincinnatiju Hrvata Borno Ćorića, ki se je po poškodbi na igrišča vrnil opazno vitkejši in prerojen.

Če drži, da se po mami spozna hči, bo naša teniška igralka Tamara Zidanšek morala trdo »delati«, da bo v prvem krogu premagala sicer precej nižje uvrščeno nasprotnico na lestvici WTA Američanko Elizabetho Mandlik, hčerko nekdanje zmagovalke grand slama v New Yorku Hane Mandlikove, Čehinje, ki je sedaj Avstralka. »Z Elizabeth nisva še nikoli igrali in se ne poznava. Letos sem v New York prišla z manj pričakovanji. Fizično sem dobro pripravljena, toda manjka mi tekem in tekmovalnega ritma. Skušam se osredotočiti samo nase in svoj tenis, zato z menoj ni zaročenca Matije,« sporoča Tamara Zidanšek. Če ji uspe zmagati, jo v drugem krogu najverjetneje čaka najboljša igralka Afrike Tunizijka Ons Jabeur. Prvi dan turnirja bo poleg Zidanškove v New Yorku na svojem zadnjem grand slamu nastopil tudi še vedno naš prvi lopar 33-letni Aljaž Bedene, in sicer proti 66. igralcu z lestvice ATP Argentincu Pedru Cachinu. Če bo zmagal, ga v naslednjem krogu verjetno čaka zadnje čase najbolj vroč ameriški teniški igralec Taylor Fritz.

Zanesljivo sta trenutno najbolj obetajoč slovenski teniški par, igralka in trener, Kaja Juvan in Zoran Krajnc. »Počutim se pripravljeno, z novim trenerjem Zoranom nama gre dobro in temeljito trenirava. Nasprotnice v prvem krogu, Moldavke s španskim potnim listom Cristine Bucsa, ne poznam, sem si pa ogledala njeno igro v kvalifikacijah. Komaj čakam na dvoboj v torek,« je dovolj optimistično napovedala 21-letna Ljubljančanka Kaja Juvan. V drugem krogu jo lahko pričaka dvakratna zmagovalka OP ZDA (2018 in 2020) Japonka Naomi Osaka, ki letos ni med postavljenimi igralkami, za srečanje s Slovenko pa mora prej premagati 10. nosilko Američanko Danille Collins.

Seveda bo šlo letos v New Yorku največ slave, zahval in občudovanja Sereni Williams, ki sicer skoraj osem let starejša od našega Aljaža Bedeneta tudi zaključuje športno kariero. Pričakuje se njeno zelo čustveno slovo od centralnega igrišča v Flushing Meadows parku, največjega teniškega stadiona na svetu, ki sprejme več kot 23.000 gledalcev in ki je zgrajen pred 25 leti dobil ime po legendarnem prvem temnopoltem zmagovalcu OP ZDA Arthurju Ashu. Na njem je doživela najlepše trenutke bogate teniške kariere in kar šestkrat slavila v finalu. Serena Williams, sicer 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je z nagradami in sponzorskimi pogodbami v karieri zaslužila skoraj pol milijarde dolarjev in ob koncu napovedala, da bo septembra izdala svojo prvo knjigo za otroke, z možem Alexisom pa bosta skušala prvorojenko, petletno Olympio, razveseliti še z bratcem ali sestrico.