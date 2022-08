Sedma tekma – sedma zmaga. Petič v zgodovini prve slovenske nogometne lige lahko zapišemo omejeno poved, drugič velja za nogometaše Olimpije. Prvič jim je podobno uspelo v sezoni 1994/95, ko se je njihov uvodni zmagoviti niz ustavil po devetem krogu, devet zaporednih zmag na prvih devetih tekmah pa je v sezoni 1999/2000 uspelo doseči tudi Mariboru. Ta rekord Olimpija po sobotni zmagi z 2:1 v Stožicah proti Radomljam še lovi, zadnja minuta te tekme pa ji je odnesla možnost za drugega. Takrat so namreč prejeli prvi gol v sezoni, pa še tega iz enajstmetrovke.

Tovrstni rekorderji, nogometaši Domžal, so v sezoni 2014/15 brez prejetega gola zdržali prvih deset tekem, pri čemer so zmagali na prvih osmih. S tem so na tretjem mestu po najboljšem štartu v sezono, sedem zaporednih zmag, kot jih ima zaenkrat Olimpija, pa je na začetku sezone 2013/14 uspelo doseči tudi Mariboru. A še bolj kot z rezultatsko izjemnim začetkom sezone so pri Ljubljančanih lahko zadovoljni s tem, da do zmag prihajajo vedno bolj suvereno, z vedno bolj gledljivo igro.

Nevarnejši z igralcem manj

Ta trend je bil viden tudi na tekmi proti Radomljam. Olimpija je namreč začela zelo agresivno, preko Mustafe Nukića, ki je z glavo dosegel svoj tretji gol v sezoni (s svojo tretjo asistenco ga je zaposlil vodilni podajalec lige Mario Kvesić), pa povedla v 25. minuti. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa so gostitelji prevladovali, zmagovito akcijo pa izpeljali na začetku drugega, v 56. minuti. Takrat je znova »udarila« naveza Nukić-Kvesić. Prvega je v kazenskem prostoru podrl Luka Guček, ki si je za nameček po posredovanju VAR prislužil rdeči karton, najstrožjo kazen pa je uspešno izvedel Kvesić. Z igralcem manj so Radomljani proti koncu pokazali celo nekaj napadalnih ambicij, kar se jim obrestovalo v zadnji minuti, ko je znova posredoval VAR in je sodnik Jug zaradi igre z roko Matea Karamatića pokazal na belo piko, s katere je bil uspešen Sandi Nuhanović.

»Nisem zadovoljen z zaključkom tekme, saj so bile Radomlje z igralcem manj celo bolj nevarne kot v popolni postavi. Odgovornost je moja, saj sem si želel tretjega gola, a obenem zmedel igralce, saj sem zahteval določene spremembe igralnih položajev, s tem pa nam je padla disciplina v igri. Je pa pri zmagi vseeno veliko pozitivnega, sedem zmag in 21 točk po sedmih tekmah je odličen izkupiček, zavedati pa se moramo, da smo še vseeno na začetku sezone in da nas čaka še veliko dela, predvsem pri tem, kako nadzorujemo potek tekme,« se po tekmi evforiji ni predajal trener Olimpije Albert Riera, medtem ko kljub porazu ni bil preveč razočaran niti njegov kolega na klopi Radomelj Nermin Bašić: »Mladi igralci, ki so vstopili s klopi, so vnesli veliko živahnosti v igro. Da si proti takšni Olimpiji ustvariš nekaj priložnosti, je velika stvar.«

Koper vztrajal in zmagal

Da v prvi ligi vsaj en klub približno drži stik z Olimpijo, še naprej skrbijo Koprčani, ki so tokrat z 2:0 zmagali v Domžalah. »Dogajanje na igrišču smo imeli vseskozi pod nadzorom, vztrajali pri svoji igri in bili za to tudi nagrajeni,« je tekmo najbolje povzel trener Kopra Zoran Zeljković in pri tem mislil na to, da je bil izid še dobrih pet minut pred koncem 0:0. Nato je z roba kazenskega prostora svoj šesti gol v sezoni dosegel prvi strelec lige Andrej Kotnik, piko na i zmagi Kopra pa je v peti minuti sodnikovega dodatka postavil Anis Jašaragić. »Pretehtala je individualna kakovost koprskih napadalcev,« pa ni bil preveč razočaran niti trener Domžal Simon Rožman.

Na zadnji tekmi sedmega kroga je Maribor v derbiju v Murski Soboti proti Muri le prišel do druge zmage v sezoni in se s tem odlepil od dna lestvice, a za vodilno Olimpijo še vedno zaostaja velikih 14 točk. Edini gol na tekmi, na kateri je sicer Mura imela rahlo terensko premoč, je v 75. minuti dosegel Roko Baturina. »Psihološko je zelo pomembno, da smo prekinili negativni niz. Ritma iz prvega polčasa ne bi zdržali do konca, zato smo v drugem delu pametno umirili igro in prišli do zmage, ki nam pomeni zares veliko,« je po tekmi povedal trener Maribora Damir Krznar, Murin Damir Čontala pa je dodal: »Imeli smo zrele priložnosti, iz katerih bi morali zadeti. Tekmo smo imeli pod nadzorom, a zadel je Maribor.«