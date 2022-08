Na novomeškem gradu Grm so v petek na osrednjem dogodku festivala Novo mesto Short že šestič po vrsti razglasili dobitnika nagrade novo mesto za najboljšo zbirko kratkih zgodb v preteklem letu. Letošnji nagrajenec je postal pisatelj in pesnik Franci Novak z zbirko Obvoz (LUD Literatura). Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, sestavljali so jo Robert Kuret, Muanis Sinanović in Maja Šučur kot predsednica, »izrazito lirična pisava Francija Novaka gradi svetove, ki so oddaljeni in prepoznavni obenem, pravzaprav so dvojniki naših svetov in njihova ogledala«. In čeprav »njihova magičnost zajema impresije lokalnih delavskih, predmestnih in ruralnih miljejev, ki jih skozi zgodbe uzremo na povsem nepričakovane načine, v nihanju med budnostjo in blodnjavostjo vzpostavljajo lastne fizikalne zakone,« so še dodali.

Po oceni žirije gre za zbirko, ki jo jezik neposredno zanima, njen slog pa je »razmeroma preprost, poln obeta komaj izgovorljivega, vendar ritmizirano čuten; mestoma se zdi skoraj metrumski in taktilno oprijemljiv«. Prav s tem pa avtor prepričljivo zaokroža svojo zbirko kratkih zgodb, »ki se umešča v linijo poetične proze, a jo avtorjev prepoznavni glas – brez špekulacij ali kakršnih koli obvozov – vztrajno približuje tudi širšemu bralstvu«, so sklenili žiranti.

Proti nemiru eksistence

Žirija je letos obravnavala okrog 60 domačih kratkoproznih zbirk z letnico 2021, strožje zvrstno in kakovostno vrednotenje pa jih je prestalo približno dvajset. Te najpogosteje odpirajo eksistencialna vprašanja, pri čemer se ukvarjajo zlasti z medsebojnimi odnosi in izkušnjo osame, nepripadnosti in tujstva, nekatera dela ponujajo nostalgičen pogled v enkrat čarobno, drugič težkih preizkušenj polno polpreteklost, spet tretja slutijo tehnokracijo prihodnjih časov. Kot so pojasnili na založbi Goga, ki organizira festival, je žirija iskala čim bolj heterogeno napisane zbirke, ki jih ob aktivnem soočanju s sodobnim vsakdanjikom zaznamujeta zlasti močna atmosfera in slogovna nekonvencionalnost, ki v bralcu bolj kot občutek harmoničnosti zbujata nemir ter željo po spremembi.

Med nominirance za nagrado so se sicer uvrstili še Kazimir Kolar z zbirko Zgodbe nekega slabiča, ki je izšla pri založbi Litera, Tomaž Kosmač z zbirko Ko jebe (Beletrina) in Manka Kremenšek Križman z zbirko Tujci, ki je izšla pri Cankarjevi založbi.