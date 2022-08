Med razgradnjo javnega in spopadom s tradicijo

S sobotno predstavo Oh, kako zelo običajno Katje Legin in Bojane Robinson se je končal letošnji festival Mladi levi, ki je dober teden pritegoval s plesom, gledališčem, instalacijami, predavanji in teoretskimi razmisleki. Na njem se je skupno zvrstilo skoraj 40 umetniških dogodkov ter več delavnic in pogovorov.