Vlada bo socialno ogroženim prebivalcem in invalidom pomagala z enkratnim energetskim dodatkom, državni zbor pa bo obravnaval predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina. Po navedbah vlade gre za prvi korak pomoči podjetjem, do sredine marca prihodnje leto bo izplačanih za 40 milijonov evrov pomoči. Gospodarstvu bo tako država pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 odstotkov stroškov za energijo, če je cena letos zrasla vsaj za dvakratnik povprečja v preteklem letu.

Poslanci bodo obravnavali tudi novelo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja povračilo stroškov, ki nastajajo pri sodelovanju posameznih društev in nevladnih organizacij v intervencijah. Vladni predlog predvideva, da se sredstva zagotovijo v višini odstotka zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v državi na prostovoljca, ki je sodeloval v intervenciji, na dan. Novela bo veljala tudi za nazaj, za obdobje najobsežnejšega požara v zgodovini samostojne Slovenije na goriškem Krasu.