Vse več “prdenja” motornih vozil

Ali v gozdove vstopamo tako, da jih ohranjamo kot ekosistem? Na to vprašanje so skušali odgovoriti udeleženci strokovnega posveta, ki ga je na sejmu Agra v Gornji Radgoni organizirala Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Izpostavili so vse bolj pereče divjanje po gozdovih s štirikolesniki, motokros motorji in gorskimi kolesi.