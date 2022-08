V telovadnici osnovne šole Primoža Trubarja Laško je bilo že v petek zjutraj zelo živahno. Najstniški smeh med vrstniki pred začetkom športnih delavnic in žar v njihovih očeh. Otroci, ki so dobili priložnost, da prvič vzamejo v roke palico za hokej ali žogico za boccio, dvoransko balinanje za invalide, so zvedavo prisluhnili predstavitvi športne discipline, ki so jo pripravili trenerji. »Paralimpijski tabor, letos ga organiziramo že četrto leto zapored, je v prvi vrsti namenjen družinam, katerih otroci želijo spoznati nove športe in se morda na lokalni ravni v katerega od njih tudi aktivno vključiti,« je povedal predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Damijan Lazar. Razkril je, da je med otroki in najstniki še vedno največ zanimanja za plavanje, letos tudi za hokej in ples. »So pa rezultati našega dela vidni, saj se je del mlajših že vključil v reprezentanco, velik del pa vstopa v ta sistem.«

Šport je pomemben tudi za invalide

Medtem ko so starši od strani opazovali dogajanje na parketu, smo za kratek čas iz igre potegnili Andraža Veluščka, ki je spretno vihtel palico za hokej. Da fant obvlada hokej na električnem vozičku, so opazili tudi njegovi soigralci, ki so hiteli k njemu po dodatne informacije, čeprav je pred začetkom igre trener jasno razložil pravila. »Preden sem spoznal hokej, sem treniral plavanje. Zdaj že leto dni enkrat na teden v kamniškem Ciriusu treniram z ekipo, s katero nas 8. septembra v Italiji čaka tekmovanje,« nam je povedal petnajstletni Andraž, tudi državni prvak v računalništvu, ki se je letos vpisal v prvi letnik viške gimnazije. V pogovoru nam je samozavestni mladenič povedal, da je tabor odlična priložnost za druženje z vrstniki, hkrati pa dodal, da ga šport, poleg računalniškega programiranja, od nekdaj veseli, hokej ga je pritegnil zaradi adrenalina. »V ekipo sprejemamo nove člane. Tudi dekleta. Za zdaj imamo samo eno igralko, ki trenira že nekaj let in je odlična,« je povabil vrstnike najstnik, ki ga je v Laškem spremljal oče.

Če sta prvi dve leti prišla le otrok in eden od staršev, je na veselje organizatorja vsako leto več družin, v katerih se tabora udeležijo vsi člani. »Šport je pomemben pri otrokovem razvoju, hkrati pa imajo starši možnost, da otroka vključijo v zdravo okolje, da so prosti,« je med opazovanjem dogajanja na parketu glasno razmišljal Lazar in dodal, da razume stisko staršev, ki so pogosto omejeni, predvsem časovno. »Trudimo se, da bi prek nacionalnih panožnih športnih zvez vključili otroke v različne športne aktivnosti, se razvijamo, hkrati pa mora tudi družba postati zrela za to.«

Tabor sprostitev tudi za starše

Da je druženje na taboru balzam za dušo marsikaterega starša, je potrdila Ljubljančanka Melita Fodor, ki je tokrat prišla sama s sinom. »Že drugič smo na taboru in predvsem družba je tisto, kar sem pogrešala tudi sama. Seveda sin uživa vsak dan, saj mu šport veliko pomeni. Že lani je spoznal sedečo košarko, ki jo kot družinsko rekreacijo igramo doma. Želi si trenirati resneje, vendar nam čas to ne dopušča. Tekme so ob koncu tedna, treningi pa v dopoldanskem času, ko je sin v šoli, midva v službi,« je povedala Fodorjeva in dodala, da so našli kompromis, tako da je otrok včlanjen v ljubljansko strelsko društvo Olimpija, kjer treniran streljanje z zračno puško. »Našli smo njemu primerno disciplino, kjer utrjuje oziroma krepi veščine glede na zmožnosti. Veseli smo, da se je v streljanju našel,« je povedala mama in dodala, da ga zdaj dvakrat na teden vozijo na treninge.

Druženje na parketu in v bazenu hotela Thermana pa ni bilo vse, kar je organizator s pomočjo sponzorjev pripravil družinam. »Že v četrtek zvečer, ko smo se udeleženci tabora zbrali v hotelu, smo imeli krasno predavanje, ki ga je pripravila Aleksandra Zadela in po katerem se je odprla sproščena debata med starši,« je povedala vodja tabora Majda Kočar. Pojasnila je, so mladi udeleženci tabora spoznali nekaj parašportov –​ boccio (dvoransko balinanje), hokej na električnih vozičkih, paraplezanje in cheerleading – ter se v njih tudi preizkusili. »V petek smo šli po kosilu v bazen na paraplavanje, zvečer pa je vse udeležence, tako otroke kot mlade, čakal družabni večer s presenečenji in obiskom parašportnika Frančka Gorazda Tirška. Soboto smo nadaljevali v športni dvorani OŠ Debro, kjer so se mladi seznanili še s tremi športi, paraatletiko, paranamiznim tenisom in parakolesarstvom. Še pred kosilom so bile na programu Lekove delavnice z eksperimenti za otroke in mlade ter predavanje Tanje Karlin o pozitivnih vplivih športa na družino. Zvečer sta sledila še predstavitev paraplesa z učenjem koreografije in obisk Zdravka Lidla,« je dogajanje na taboru strnila Kočarjeva. Nedeljo so sklenili s športnim tekmovanjem med družinami.