Črnomelj. Po petih letih gostovanja v Piranu, dveh v Štanjelu in zadnjih dveh v Velenju je Društvo kamišibaj Slovenije organizacijo jubilejnega desetega festivala kamišibaj gledališča zaupalo Črnomlju. Ta teden se od petka do nedelje pred cerkvijo sv. Duha in na Petrovem trgu v Črnomlju obeta pestro kulturno dogajanje.

Kot pravi Breda Kočevar, vodja črnomaljskega kulturno-umetniškega društva (KUD) Zlata skledica in soustanoviteljica Društva kamišibaj Slovenije, se bodo na festivalu predstavili najboljši slovenski izvajalci kamišibaja, ki jih je za leto 2022 izbrala državna selektorica za kamišibaj gledališče Silva Karim. Obiskovalci si bodo tako lahko ogledali 39 novih zgodb med besedo in sliko.

Festival bodo v petek ob 18. uri odprli z ulično razstavo Deset let kamišibaja na Slovenskem. Prvi tekmovalni del festivala s pozdravnimi nagovori bo v soboto ob 11. uri v cerkvi sv. Duha, ob 18. uri sledi še drugi del tekmovalnega programa za otroke. Dve uri kasneje bodo slovesno odprli razstavo pionirja kamišibaja na Slovenskem Igorja Cvetka, ob 21. uri pa k ogledu tekmovalnega dela programa vabijo še odrasle. Predstave si bo ogledala in jih ocenila tričlanska strokovna komisija s člani s področij gledališča, govorjene besede in likovne umetnosti. V nedeljo ob 11. uri pripravljajo okroglo mizo Poti slovenskega kamišibaja v desetih letih, ki jo bo vodila dramaturginja in izredna profesorica Jelena Sitar, uro kasneje pa sledi še zaključek jubilejnega festivala s podelitvijo priznanj in nagrad zlati kamišibaj 2022.

Kot pravi Breda Kočevar, ki je skupaj z možem Darkom kamišibaj v Belo krajino pripeljala leta 2014, kamišibaj predstavlja intimno kulturno doživetje za različne generacije. Umetnost pripovedovanja ob slikah na malem odru je v Slovenijo z Japonske leta 2013 prinesel etomuzikolog Igor Cvetko, dve leti kasneje so v Bistrici pri Črnomlju ustanovili Društvo kamišibaj Slovenije. Od leta 2014 knjižnica Črnomelj vsako leto v sodelovanju s KUD Zlata skledica in mestnim skladom za kulturne dejavnosti pripravi tudi festival kamišibaj gledališča v Beli krajini.