V dneh po krvavem obračunu pred priljubljenim lokalom Noa v Novalji na Pagu, kjer je po strelu v glavo v četrtek zgodaj zjutraj v mlaki krvi obležal 38-letni črnogorski državljan Goran Vlaović, se v balkanskih medijih vse bolj razkriva ozadje zgodbe. Že prvi dan so pisali, da bi lahko šlo za naročen umor oziroma mafijski obračun, domnevno med dvema črnogorskima klanoma – škaljarskim in kavaškim. Iz neposredne bližine naj bi Črnogorca ustrelil 28-letni državljan Srbije Duško Tamasković, ki je morilsko orožje z dušilcem v begu pred policijo odvrgel. A ga je ta prijela že nekaj minut pozneje. Na zaslišanjih se je doslej branil z molkom, o krivdi se ni izrekel. Grozi mu od pet do dvajset let zapora. Preiskovalni sodnik je zaradi begosumnosti zanj odredil enomesečni pripor, zavrnil pa ponudbo njegove družine za plačilo varščine v znesku 100.000 evrov, poročajo hrvaški mediji. Za Tamaskovićem je sicer razpisana mednarodna tiralica, zaradi česar se poraja vprašanje, kako je domnevni morilec sploh lahko prišel na Hrvaško, kamor je pripotoval s svojimi in ne ponarejenimi dokumenti. Črna gora uradno še ni zahtevala izročitve. Iskali naj bi ga v povezavi s še eno domnevno mafijsko likvidacijo, umorom v starem mestnem jedru Budve junija.

»Jezus Kristus, ustrelil ga je v glavo!« so v četrtek okoli 6. ure pred priljubljenim klubom Noa na plaži Zrće odmevali kriki. Hitra pomoč varnostnikov in reševalcev ga ni rešila, umrl je na poti v bolnišnico. Kriminalistična preiskava je pokazala, da je osumljeni, ki so ga prijeli kmalu zatem, tik pred aretacijo skušal s kamnom razbiti svoj mobilni telefon, pokojnemu in njegovim prijateljem, ki so se v usodni noči kot VIP-gosti zabavali v različnih lokalih, pa je domnevno sledil ves večer. Tik po streljanju je po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista naredil usodno napako, ko je hotel preveriti, ali je žrtev mrtva. Ker se je zaradi tega dlje časa zadržal na kraju zločina, naj bi ga kot strelca prepoznalo več prič. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi imel pomagača, a policija informacije še ni potrdila. Strel v glavo je videlo več prič, zločin je ujela tudi vsaj ena od bližnjih nadzornih kamer.

Vojna zaradi drog?

»Na Pag sva prišla na dopust. Ne vem točno, kaj se je zgodilo, saj nisem videla, kako je bil Goran ustreljen v glavo. Bila pa sem z njim v rešilcu in bilo je grozljivo,« je za srbski Kurir skozi solze in vsa pretresena povedala njegova partnerica, manekenka in nekdanja miss Srbije Dragana Banić. O tem, da naj bi bil njen fant, s katerim sta bila par dve leti in pol, član zloglasnega škaljarskega klana, ni rekla nič. So pa o tem prepričani hrvaški mediji. Osemintridesetletnik naj bi imel zajetno kriminalno kartoteko, med drugim je bil v Črni gori obsojen zaradi pomoči pri uboju vodje navijačev Crvene zvezde leta 2009. Za zdaj še ni potrjeno, da je 28-letni osumljenec iz srbskega Kragujevca član rivalskega kavaškega klana. Črnogorski mediji poročajo, da naj bi usmrtitev 38-letnika naročil prav vodja klana Radoje Zvicer, ki da ga je stala 50.000 evrov. Srbski tabloid Objektiv poroča, da je srbsko notranje ministrstvo osumljenca imelo v evidenci, a ne kot člana mafijskega klana, temveč kot (nekdanjega) narkomana. »Ne verjamem, da bi bil sposoben ubijati. Mislim, da so mu umor podtaknili in da ščiti nekoga drugega,« je za isti tabloid četrtkovo streljanje komentirala sorodnica osumljenca.

V vojni med škaljarskim in kavaškim klanom je bilo v zadnjih letih ubitih že več kot 40 ljudi. Gre za črnogorska klana, katerih lovke segajo po vsem Balkanu, poročajo mediji. Trupla so doslej padala tudi v Avstriji, Nemčiji in Grčiji, na Hrvaškem pa doslej podobne likvidacije še ni bilo. Klana se povečini ukvarjata s tihotapljenjem kokaina iz Južne Amerike, balkanski mediji pa poročajo, da naj bi bil ravno to motiv za četrtkovo usmrtitev.