In glede na vse doživeto na cesti, je aleluja, da ni še več nesreč. Ne vem, od kod volja vsem, ki se za konec tedna vozite na dnevni izlet, da namočite noge v Jadransko morje pri nas ali v sosednji Istri. Ampak mene, tudi kot sopotnika, vožnja po primorki vsako leto dela bolj nervozno, utrujeno. Da so to leta, dvomim oziroma si ne priznam.

Lahko pa delim nekaj opažanj. Gastarbajterji. Ti so od nekdaj bili posebni. Njihovo brezglavo prehitevanje ali vožnja po odstavnem pasu – jim še nihče ni razložil, da na drugi strani Karavank še vedno ni prispel na Balkan in da je treba pravila, ki veljajo za avtocesto, upoštevati tudi na tej strani Alp?

Seveda so na cesti tudi vsi slovenski sinčki z očetovimi ali na »lizing brendiranimi makinami«, ki so svoja prva leta mladosti očitno zabili z žuranjem na portoroški plaži in zato danes hodijo na Obalo podoživljat najlepše čase poznega najstništva. Vožnja po omejitvah jim je tuja, kot tudi pomen prehitevalnega pasu. Kajti on je car in čeprav vozila v strnjeni koloni vozijo po prehitevalnem pasu (navadno pod omejitvami) – ne, on se ti bo nalepil od zadaj in ti blendal z dolgimi lučmi. Nekaj časa vztrajaš, ga ignoriraš, nato pa po principu pametni odneha skušaš varno menjati pas. Kajti navadno je na voznem pasu tudi strnjena kolona vozil, brez varnostne razdalje, kamor se je težko umakniti. Seveda čez nekaj kilometrov, na prvem bencinskem servisu, stojiš za frajerjem v vrsti za kavo.

Potem pa so tukaj še tovornjakarji, ki so si dobesedno prilepljeni na rit. Seveda, dokler jim to ustreza, kajti ko se šef odloči, da ima dovolj, bo po zakonu močnejšega odvil na prehitevalni pas in meni nič tebi, tudi če bo hitrost padla pod 90 km/h, on šel prevzemat karavano. Pa naj mu zdaj drugi lezejo v zadnjico. In potem so tukaj še motoristi. Zdaj ga vidiš, zdaj ga ne. Najbolj zaupam »starim hropcem«, tistim, ki uživajo v vožnji, njihova mašina pa je glasna, da jo slišiš, ko ti pride počasi od zadaj. In je voznik, ki razmišlja kot ti in na prvem možnem izvozu zavije za tabo z avtoceste in se prepusti »panoramski« vožnji do cilja. Tako kot smo to počeli nekoč: počasi in z užitkom.