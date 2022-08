Še preden se je osebni avtomobil dokončno uveljavil kot prevozno sredstvo, namenjeno širšim množicam, je bilo kar nekaj zanimivih poskusov z različnimi vozili, podobnimi »običajnim« avtomobilom, za katere so vsaj njihovi izumitelji menili, da bi lahko predstavljali načine mobilnosti v prihodnosti. Ko so avtomobili »zavladali« svetu, so podobni poskusi nekako utonili v pozabo, dokler jih v zadnjem času nismo spet uzrli kar nekaj. Predvsem zato, ker se danes marsikje »utapljamo v pločevini« in ob dejstvu, da smo menda blizu tega, da bo avtonomna vožnja postala resničnost.

Če danes torej nekateri iščejo alternative zaradi tega, ker je avtomobilov preveč, so jih nekoč zato, ker jih je bilo malo in so bili dostopni preozkemu krogu ljudi, v ZDA pa je v 30. letih prejšnjega stoletja na vse skupaj vplivala še velika gospodarska kriza. Eden izmed tistih, ki je zato takrat v zvezi z načini prevoza razmišljal širše od avtomobilov, je bil tudi Buckminster Fuller. Nič čudnega, če ste zanj že slišali – bil je namreč arhitekt, sistemski teoretik, pisatelj, oblikovalec, izumitelj, filozof in futurist. Skupno je denimo napisal več kot 30 knjig, prejel je vrsto častnih doktoratov in si lastil 28 različnih patentov. No, med vsemi njegovimi izumi pa najdemo tudi prevozno sredstvo z imenom dymaxion.

Sladoled in pijača

Dymaxion je bilo sicer skupno ime številnim njegovim izumom, gre pa za sestavljenko iz prvi črk besed Dynamic in Maximum ter zadnjih iz besede Tension (dinamika, maksimum, napetost, op. p.). Ko smo omenili, da je šlo za prevozno sredstvo, pa smo to storili nalašč, saj Fuller nikakor ni želel, da bi njegovo stvaritev obravnavali kot avtomobil. Ko je leta 1928 v neki arhitekturni reviji objavil tudi skice tega vozila, ga je namreč poimenoval 4D transport, pri čemer je 4D seveda pomenilo štiridimenzionalno. »S takšnim vozilom bi po Fullerjevi osnovni ideji potovanje ljudi postalo podobno tistim, ki ga opravljajo ptiči, saj ne bi bili več vezani na letališča, ceste in druge ovire. Dymaxion bi lahko namreč letel, se vozil po kopnem ali po morju,« je v knjigi Bucky Fuller's Universe zapisal njen avtor Lloyd S. Sieden. No, seveda pa je bila to le ideja za prihodnost, saj se je naposled vse skupaj zataknilo že v prvi fazi.

Fuller je s svojo idejo pritegnil številne, med drugim tudi bogatega finančnika Philipa Pearsona, ki mu je za razvoj takega vozila ponudil 5000 dolarjev nepovratnih sredstev. Ker se je bal, da pri tem računa le na zaslužek, je Fuller ponudbo sprva zavrnil, kasneje pa jo sprejel, a v pogodbo dodal člen, ki mu je omogočal (da ne bi čutil pritiska), da lahko, če se tako odloči, ves denar zapravi za sladoled in gazirano brezalkoholno pijačo. Projekt je tako dobil prepotrebna sredstva, marca 1933 je Fuller ustanovil podjetje Dymaxion Corporation, med drugim zaposlil pomorskega arhitekta Starling Burgessa ter 27 delavcev, med katerimi so bili tudi nekdanji Rolls-Roycovi mehaniki, že tri mesece kasneje pa je na ceste zapeljal prvi prototip.

Trije prototipi

Ker je bila ideja o prevoznem sredstvu za kopno, vodo in zrak finančno in tehnološko seveda nedosegljiva, se je Fuller osredotočil na premikanje po kopnem. Čeprav nikdar ni načrtoval avtomobila, je vedel, da ga bo večina obravnavala tako, zato ga je, preden se je z njim podal na ceste v Connecticutu, registriral kot avtomobil. A ne kot štirikolesnika, saj je imel dymaxion kljub temu, da je šlo za ogromno vozilo, ki je po »eni strani spominjalo na aerodinamično lokomotivo, po drugi na cepelin in šele po tretji na avtomobil,« kot so ga opisali tamkajšnji mediji, le tri kolesa. Dva spredaj in enega zadaj, kar je prineslo kar nekaj težav s krmiljenjem. Motor, Fordov V8 s 63 kilovati (86 konji) moči, so namestili na zadnji del, pogon speljali na prednji kolesi, vzmetenje je bilo listnato, šasija pa je bila narejena iz jesenovega lesa in obdana z aluminijem. Zaradi tega je bilo vozilo zelo lahko, Fuller pa je trdil, da je z njim dosegel najvišjo hitrost 206 kilometrov na uro.

Čeprav je Fuller z dymaxionom vzbudil zanimanje pri takšnih ljudeh, kot sta bila Walter Chrysler in Henry Ford, se je projekt zaustavil z le tremi narejenimi prototipi. Prvi je bil najprej udeležen v hudi nesreči, v kateri je umrl voznik, nato pa so ga popravili, da bi naposled konec dočakal v požaru v garaži. Tretji se je izgubil in so ga bojda razstavili enkrat v 50. letih, drugi pa je bil še dolgo na ogled v avtomobilskem muzeju v Nevadi. Na njegov podlagi je možakar po imenu Norman Foster leta 2010 izdelal tudi natančno repliko, za katero je med prispevkom na CNN med drugim povedal: »Dymaxion me je vselej fasciniral in tak avto sem si dolgo želel lastiti. Pri mojem je ves material ali iz 30. let prejšnjega stoletja ali pa sem uporabil le tiste, ki so bili tudi takrat na voljo. Enako velja tudi za tehniko izdelave, zato pravim, da gre pravzaprav za pravega, četrtega dymaxiona.«

*** 206 km/h je z dymaxionom dosegel njegov izumitelj Buckminster Fuller.