Uroš Drčić, transakcijski analitik psihoterapevt: Za možgane je mestna vožnja zelo naporna

Ljudem se marsikaj v vsakodnevnem prometu zdi samoumevno, a to še zdaleč ni. Na nas na vsakem kilometru preži nevarnost nesreče, vidno je tudi pomanjkanje medsebojnega spoštovanja, vse več je tudi kršiteljev predpisanih pravil. Občasno so razmere kaotične do te mere, da mora biti na vožnjo posameznik dobro tudi psihološko pripravljen. Kako zelo dobro? O tem smo se pogovarjali s psihoterapevtom Urošem Drčićem, direktorjem Revita centra.