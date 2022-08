Nakupovanje rabljenih izdelkov nedvomno vodi k prihranku denarja in ima pozitiven vpliv na okolje. 25. avgusta je mednarodni dan oblačil iz druge roke in z nekaj sreče ter spretnosti lahko svojo garderobo obogatite z zelo lepimi in kakovostnimi kosi oblačil, ki jih na bolha.com najdete med več kot 80.000 oglasi. »Oblačila iz druge roke so pri Slovencih priljubljena, vendar je, kot opažam, ta trend najbolj prisoten pri mlajših generacijah,« je povedala modna oblikovalka Maja Štamol Drolc.

Trajnost je način življenja

Prva in najbolj očitna uporabna vrednost nakupa oblačil iz druge roke je prihranek ‒ oblačila lahko kupite po bistveno nižji ceni. Kupite lahko odlično ohranjena oblačila, če si vzamete čas, lahko najdete tudi vintage dizajnerska oblačila. Ugotovili boste da sta v primerjavi s hitro modo kakovost in dolgoživost rabljenih oblačil večinoma boljši. Naslednji in najpomembnejši razlog za nakup rabljenih oblačil je ohranjanje zemeljskih virov, zmanjšanje onesnaževanja in bolj trajnosten način življenja. Tone oblačil se zavržejo in odvržejo na odlagališča. Uničevanje okolja in zapravljanje težko prisluženega denarja za nova oblačila samo zato, ker določen izdelek ni več moden, je zelo potratno.

Nekoč rabljena oblačila prodajali v starinarnah

Ob mednarodnem dnevu rabljenih oblačil gre za razbijanje stigme o rabljenih oblačilih in za odločitev za prehod na trajnostno modo. Spodbujajo se zmanjševanje, ponovna uporaba in recikliranje oblačil, kar predstavlja zgled za nove generacije. Oblikovalka Maja Štamol Drolc pravi, da se je z oblekami iz druge roke srečala pred približno petnajstimi leti v Parizu: »Pritegnila me je izložba male trgovinice v eni izmed pariških ulic,« je povedala in dodala, da se je ob vstopu v trgovinico zagledala v črno obleko znanega oblikovalca in šele po pogovoru s prodajalko ugotovila, da obstaja le ena velikost, ker je obleka že nošena. »Spoznala sem, da sem pravzaprav v starinarni, kot smo včasih imenovali te trgovinice. Presenečena nad izborom, vendar nepripravljena nositi rabljena oblačila nisem kupila nič, kar se je nekaj let pozneje spremenilo,« je bila odkrita Maja Štamol Drolc. Pozneje si je med potepanjem po Londonu kupila nekaj kosov oblačil iz druge roke, ki so jo navdušili v oblikovalskem smislu in so ji pomagala kot inspiracija pri delu.

Izmenjava oblačil priljubljena tudi pri nas

Da je kupovanje oblačil iz druge roke pri Slovencih priljubljeno, opaža tudi sogovornica, dodaja pa, da je še najbolj priljubljen med mlajšimi generacijami: »Moji hčerki nosita rabljena oblačila, ki si jih že dolgo izmenjujemo s prijateljicami, in sta jih zelo veseli. V tem trenutku starejšo Žani bolj privlači ustvarjanje lastnih oblačil, kar me zelo veseli, saj podpiram ročno delo in njeno kreativnost.«

Tudi podatki največjega spletnega oglasnika, gre za portal bolha.com, kažejo, da je v kategoriji oblačila, obutev trenutno aktivnih okoli 77.000 oglasov. Od tega je kar 77 odstotkov oglasov v samo dveh kategorijah: otroška oblačila in obutev (44 odstotkov) ter ženska oblačila in obutev (31 odstotkov). »V kategoriji otroška oblačila in obutev je kar 30 odstotkov vseh oglasov za otroško obutev. Med otroškimi oblačili pa mamice prodajajo največ otroških hlač, majic, jaken, oblačil za novorojenčke, dekliških oblekic, kar kaže na to, kako zelo je sprejet takšen način kroženja oblačil za otroke,« so sporočili pri omenjenem portalu.