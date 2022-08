Iris Apfel je tista notranja oblikovalka in podjetnica, ki je poskrbela za notranjost Bele hiše. Leta 1950 sta z možem Carlom Apflom ustanovila tekstilno podjetje Old World Weavers, ki sta ga dobrih štirideset let kasneje, ko je prišel čas njune upokojitve, tudi zaprla. V vseh teh letih je Iris Apfel kar devetkrat dobila priložnost, da uredi notranjost Bele hiše. V sodelovanju s prvimi damami je tako preoblikovala uradno rezidenco predsednika Trumana, Eisenhowerja, Nixona, Kennedyja, Johnsona, Carterja, Reagana in tik pred upokojitvijo še Clintona.

Zavrača etiketo feminizma

Danes 101-letna Iris Apfel slovi po svojih prevelikih očalih in drznem kombiniranju živih barv, ki jih zna odlično nositi. Prav tako ji leta in izkušnje dajejo pravico biti iskreno brutalna, ko jo ljudje vprašajo za mnenje. Hkrati pa je polna življenjskih modrosti, ki jih v svojih pogostih intervjujih tudi rada deli. Tako je v enem od številnih pogovorov izpostavila svoj življenjski moto: »Živi in pusti drugim živeti. Ne izgubljajte časa z obsojanjem drugih. Bolj pomembno, kot kako ste oblečeni, je, da ste srečni. Vedno sledim svoji intuiciji, nikoli samo razumu.«

Čeprav zavrača etiketo feminizma, Apfel verjame, da bi morale imeti ženske voljo in možnost, da se same odločajo. Sploh v zadevah, kot sta nosečnost in porod. Kljub letom še vedno potuje po vsem svetu, da bi našla blago, in ne pozna ovir, ki bi ji preprečile, da doseže ali najde tisto, kar hoče oziroma išče.

Nekaj presenetljivih dejstev o ikoni

Čeprav se je poročila pred več kot šestimi desetletji, ima Apflova še vedno par čevljev, ki jih je nosila na poročni dan. In verjeti ji gre, ko pravi, da so ponovno v modi. Velja za pionirko ženskega jeansa, bila je namreč prva, ki je kavbojke začela nositi v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko jih niso nosili ne moški ne ženske. In še v nečem je ekscentrična – tako zelo obožuje božič, da gostje v njeni hiši v Palm Beachu vedno naletijo na okrašeno božično drevo. Je tudi avtorica treh knjig o oblikovanju in modi. In še nekaj ji gre za priznati kot velik plus – nikoli se ne pretvarja, da je mlajša. Kot zagovornica naravnega staranja ni ljubiteljica medicinskih postopkov, namenjenih skrivanju starosti ljudi. Zanjo so leta le številka, hkrati pa pravi, da je starost le mimobežna misel, zato nikoli ni razmišljala, da bi se prepustila lepotnim posegom.

Kako močno sta bila zakonca Apfel povezana, pove Iris, ko pokaže možev prstan, ki sta ga kupila v Dublinu za njegov rojstni dan 4. avgusta 1958. Nosil ga je vse do leta 2015, ko je v starosti sto let umrl. Čez dan pa živahna Iris diši tako kot on, saj sta moško dišavo yatagan že prej uporabljala oba. »Pa saj parfum na dveh ljudeh nikoli ne diši enako,« odgovori, ko jo ljudje vprašajo, zakaj.

Hitra moda blagoslov za mlade

Nobena skrivnost pa ni, da Iris Apfel goji naklonjenost do hitre mode, ki jo opisuje kot »blagoslov za mlade«. V njenih časih je bilo 35 dolarjev za obleko veliko, za takšen kos je v svoji prvi službi pri reviji modne industrije Women's Wear Daily morala delati več kot dva tedna. »Zdaj greš lahko v H&M, Zaro in podobne trgovine ter stvari pomeriš. Nič se ne more primerjati s tem, da si nekaj kupiš, nosiš in vidiš, kako se počutiš. Nič ne more nadomestiti izkušenj,« je v enem od intervjujev povedala Apfel, ki od marca letos tudi sodeluje z omenjeno blagovno znamko, kolekcija pa bo seveda vsebovala tudi velik, vpadljiv nakit, ki je prepoznaven znak slavne stoenoletnice.