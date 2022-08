Nepreslišano: Saša Krajnc, televizijski voditelj in novinar

Kakšen je moj status po tem, ko je direktor TV Slovenija Uroš Urbanija odgovorni urednici Jadranki Rebernik naložil, naj z mano in urednico Vesno Pfeiffer opravi pogovor in naju premesti na »bolj primerno mesto«? Odkrito povedano, ne vem. Sestanka, ki ga je Uroš Urbanija zahteval od odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik, namreč ni bilo. Z Vesno Pfeiffer nisva dobila še nobenega obvestila, kdaj naj bi se ta sestanek zgodil, o čem naj bi se pogovarjali in česa sva obdolžena. V izjavi za javnost nama je le Urbanija očital, da sva povzročila programsko škodo, čeprav nama ni jasno, s čim naj bi to storila. Za zdaj svoje delo normalno opravljava dalje.