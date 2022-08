Košarkarji Slovenije so doživeli prvi poraz to poletje. Po devetih zaporednih zmagah na uradnih in prijateljskih tekmah so v drugem krogu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 klonili na gostovanju v Münchnu proti Nemčiji z devetnajstimi točkami zaostanka.

Slovenija ima po osmih nastopih v kvalifikacijah za prvenstvo, ki bo naslednje poletje v Aziji, pet zmag, za uvrstitev pa po izkušnjah iz prejšnjih kvalifikacij potrebuje še dve zmagi iz preostalih štirih tekem.

Zadnji test pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo 1. februarja v Kölnu, se ni izšel po željah slovenskih ljubiteljev. Zasedba Aleksandra Sekulića je močno razočarala. Igrala je brez pravega žara, brez energije in angažiranosti, tako da je bila lahek plen motiviranih gostiteljev.

Nemčija je v prvem polčasu dobila skok s 34:17, ob tem, da je šestnajst odbitih žog pobrala v napadu. Hkrati je imela več razpoloženih posameznikov, predvsem pa je z agresivno obrambo ustavila vse slovenske strelce. Podatek, da je Slovenija drugi skok v napadu ujela v 34. minuti, zgovorno priča o nemoči evropskih prvakov.

Na koncu tekme je imela Slovenija kar 29 skokov manj od Nemčije. Zadela je le sedem trojk, zgrešila je enajst prostih metov, naredila zgolj 13 osebnih napak, do dvomestnih številk pa sta prišla le Luka Dončić (23 točk, met 7:16) in Mike Tobey (12).

Edina pozitivna stvar je bila, da so slovenski igralci parket zapustil brez težjih poškodb, čeprav je marsikateremu navijaču kar nekajkrat zastal dih, ko je na primer Luka Dončić v tretji četrtini zdrsnil in se prijel za desni gleženj ali ko je Goran Dragić nekaj minut pred koncem podrl pod koš in grdo padel na hrbet.

Slovenija bo imela priložnost za popravni izpit proti Nemčiji že 6. septembra v četrtem krogu evropskega prvenstva. Pred tem jo čakajo tekme proti Litvi, Madžarski ter Bosni in Hercegovini, za konec predtekmovanja pa 7. septembra še Francija.