Najboljša slovenska kanuista, Božič in Savšek, ostajata še naprej na vrhu točkovanja za svetovni pokal. Pred sklepnim dejanjem sezone v slalomu na divjih vodah v Seu d'Urgellu ima Božič na vrhu seštevka 202 točk, Savšek je na drugem mestu zbral 197 točk. Božič je v polfinalu, kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama pribitka, osvojil četrto mesto (+1,61). Savšek je opravil z brzicami sicer brez napake, a je z zaostankom 2,28 sekunde zasedel osmo mesto polfinala.

Olimpijski prvak je v finalu zelo prepričljivo opravil z brzicami. Finalno vožnjo je odpeljal brez napake ter hitro, kar se je poznalo tudi ob prihodu v cilj, ko je z 59 stotinkami sekunde prevzel vodstvo in prehitel takrat vodilnega Irca Liama Jegouja.

V Slovenčevi vožnji so bile še rezerve. Slovensko vodstvo je bilo tako kratke sape. Domači matador Denis Gargaud Chanut, olimpijski prvak iz Ria de Janeira (2016), je postavil novi najboljši čas, vodstvo je prevzel za 1,46 sekunde in Savška, ki je v Pauju leta 2017 postal svetovni in nato leta 2019 evropski prvak, potisnil na drugo mesto.

Na startu je bil še en Slovenec. Božič se je zelo odločno lotil brzic. Na progi v Pauju je bil v zgornjem in srednjem delu celo hitrejši od Francoza, nato pa se mu je pri 24. vratih pripetila napaka, s čelado se je narahlo dotaknil palice vrat, kar ga je stalo prevzema vodstva. V cilj je prišel s pičlim zaostankom osmih stotink sekunde.

Na startu so bili še trije tekmovalci, tudi najhitrejši po polfinalu Slovak Matej Benuš, ki pa se mu je nastop povsem ponesrečil, z zaostankom več kot treh sekund je bil osmi. Slovenca sta tako ostala na stopničkah, Gargaud Chanut pa je na domačih brzicah slavil zmago še drugo leto po vrsti, potem ko je bil v današnjem polfinalu šesti.

Ponovil se je scenarij z lanskega finala svetovnega pokala v Pauju, ko je zmagal Chanut, Savšek je bil drugi, Božič pa tretji. Slovenca sta bila skupaj na stopničkah tudi na letošnji domači tekmi v Tacnu. Tretji slovenski polfinalist Anže Berčič ni bil del najboljše deseterice, v polfinalu je izpustil kar dvoje vratc in pristal na repu uvrščenih v polfinalu, na 30. mestu.

V polfinale so se uvrstile vse tri slovenske kanuistke, ki pa so danes ostale brez finalnih voženj. Čisto blizu preboja med najboljšo deseterico je bila Eva Alina Hočevar, ki je z vožnjo brez napake osvojila 11. mesto. Za finalom je 20-letna Ljubljančanka zaostala zgolj za 56 stotink, za najhitrejšo Čehinjo Gabrielo Satkovo, kasnejšo zmagovalko, pa je zaostala 5,50 sekunde. Alja Kozorog je bila brez napake 20. (+9,83), Lea Novak pa je zgrešila ena vratca in si nabrala 54 sekund kazni za 27. mesto (+52,66). Zmagala je Satkova, pred Slovakinjo Zuzano Pankovo in Avstralko Jessico Fox na tretjem mestu. Vodilna v seštevku Britanka Mallory Franklin je bila deveta.