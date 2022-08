Okoli sto tujih gostov, povečini s Poljske, Slovaške in iz Slovenije, se je v petek v hotelu Loza v Budvi zastrupilo s hrano, poročajo lokalni mediji. Zaradi želodčnih težav, driske in bruhanja je bolnišnico v Kotorju v petek zvečer obiskalo kakšnih 30 ljudi, povečini najstniki, stari 15 in 16 let. Paciente so oskrbeli in jih po terapiji v soboto dopoldan odpustili, je za spletni portal črnogorske javne radiotelevizije RTCG potrdil direktor bolnišnice Davor Komburović. Zdravniško pomoč so turisti poiskali še v bolnišnicah v Baru in na Cetinju. Zdravstveno stanje zastrupljenih naj bi bilo dobro.

Po množični zastrupitvi s hrano je turistična inšpekcija odredila postopek zaprtja hotela Loza, v katerem naj bi prišlo do zastrupitve 96 turistov. Hotel je namreč obratoval brez ustreznega dovoljenja, kar je za lokalne medije potrdila Ana Vujošević, vršilka dolžnosti direktorja črnogorske uprave za inšpekcijske zadeve. Zaradi neupoštevanja zdravstvenih in sanitarnih predpisov je inšpekcija hotel tokrat zaprla že osmič. Kljub odredbi o zaprtju je prejšnjič hotel obratoval še naprej, zato so ga prijavili lokalnemu tožilstvu.

Na lokalni upravi za varno hrano so po prijavi v hotelski restavraciji odvzeli vzorce hrane in prepovedali strežbo v njej. Uradne potrditve, da so se turisti zastrupili prav v njej, še ni, saj se še čaka na epidemiološko preiskavo vzorcev ter pregled njihove fizikalno-kemijske ustreznosti. Rezultati bodo pokazali tudi, zakaj in kako je prišlo do zastrupitve. Turistom, ki so to želeli, so oblasti zagotovile namestitev v turističnem naselju Slovenska plaža.