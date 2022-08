Libija je sicer v primežu kaosa in nasilja že več kot desetletje, odkar je bil leta 2011 v množičnih protestih, znanih kot arabska pomlad, strmoglavljen dolgoletni diktator Moamer Gadafi. A vendarle je v tej severnoafriški državi v zadnjih dveh letih vladal vsaj relativen mir. V soboto pa so se oborožene sile mednarodno priznane vlade premierja Abdula Hamida Dbeiba v Tripoliju srdito spopadle s pripadniki milice, zveste Fathiju Bašagu, ki ga kot premierja priznava rivalski parlament s sedežem na vzhodu države.

Poročali so o obstreljevanju z lahkim orožjem in eksplozijah v več delih Tripolija. Poškodovanih je bilo šest bolnišnic. Med ubitimi je tudi priljubljeni libijski komik Mustafa Baraka. Ponoči so se nato razmere vsaj začasno umirile, a poznavalci svarijo, da bi lahko Libijo zaradi politične krize zajel nov val krvavega nasilja. Misija Združenih narodov v Libiji je sporočila, da je prišlo tudi do nediskriminatornega obstreljevanja sosesk, v katerih živijo civilisti, in pozvala k takojšnji ustavitvi sovražnosti.

Z nafto bogata severnoafriška država je po padcu Gadafija zapadla v državljansko vojno, v kateri so se številne milice in politični tabori borili za moč in vpliv. Oktobra 2020 je začela veljati prekinitev ognja po vsej državi. Dbeiba je bil v okviru težavnega mirovnega procesa pod okriljem ZN imenovan za premierja v prehodnem obdobju do volitev, ki naj bi potekale decembra lani, a so jih nato preložili za nedoločen čas. Pogajanja o izvedbi volitev niso prinesla uspeha. Februarja letos je parlament v vzhodnem Tobruku na njegovo mesto postavil nekdanjega notranjega ministra Bašago, saj da se je mandat Dbeibovi vladi iztekel in mora oditi. A Dbeiba odstop zavrača in vztraja, da bo oblast predal le izvoljenim oblastem.