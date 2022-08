Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek zjutraj bo na Primorskem delno jasno, drugod pretežno oblačno in ponekod megleno. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, manj verjetne bodo na obalah severnega Jadrana in na Kvarnerskih otokih. V ponedeljek bo več sonca, popoldne bodo posamezne nevihte predvsem v Alpah in Gorskem Kotarju.

Obeti: V torek zjutraj bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo spremenljivo in pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo spet pogostejše. Na Primorskem bo proti večeru zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo ter Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom topel in vlažen zrak.

Biovreme: Danes in ponedeljek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.