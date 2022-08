Včeraj popoldan oziroma proti večeru sta streli udarili v moška pod Triglavom in na Slavniku. Oba sta zaradi hudih poškodb umrla. Na Agenciji RS za okolje so včeraj sicer opozarjali na previdnost pred bližajočimi se nevihtnimi oblaki. »V tem času naj se ljudje ne zadržujejo na izpostavljenih mestih in nevihto raje preživijo na varnem,« so svetovali. Zaščite pred udarom strele ni, je samo preventiva, zato se v gore odpravimo dovolj zgodaj in smo takrat, ko so poletne nevihte najpogostejše, torej popoldne, že na varnem v dolini ali planinski koči, opozarjajo v Planinski zvezi Slovenije (PZS). Lep, sončen dan se lahko v gorah v manj kot eni uri spremeni v deževnega in nevarnega.

Najvarneje je na melišču

Doline in planinske koče so edina varna mesta pred udarom strele. »Če nas v gorah preseneti nevihta, je nujno sestopiti z grebenov in izpostavljenih vrhov. Sploh tam, kjer so jeklenice oziroma predmeti iz železa, ali pa je skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje kovine,« še navajajo v PZS. S sebe odstranimo vse kovinske predmete, jih ne odvržemo, ampak spravimo nekam na varno, stran od sebe, saj jih pri sestopu še potrebujemo. Najvarneje pred udarom strele je na melišču, kjer čepimo ali sedimo na nahrbtniku. »Svetujemo, da sedete na vrv ali hrbtno podlogo nahrbtnika, noge spravite v nahrbtnik in oblečete zaščitna oblačila,« se dodajajo v PZS. Pohodnik se mora namreč narediti čim nižjega, obenem pa mora biti pozoren še na to, da če ima na glavi čelado, ali ima ta slučajno kovinske zakovice. Če ja, jo je bolje sneti z glave.

Zavetje je torej najpomembnejše, a četudi v tla udari le vsaka peta strela, je to običajno v izpostavljena mesta. Po priporočilih strokovnjakov se je treba izogniti osamelim drevesom in izpostavljenim predmetom. »S telesom se ne dotikamo sten, po katerih se lahko »sprehodijo« blodeči se tokovi strele. Če smo v kotanji, jami, je najvarnejše mesto na sredini. Če smo na robu police, je dobro, da se pripnemo z vrvjo, ki naj od nas teče po tleh,« še pravijo v PZS. Če vseeno nadaljujemo sestopanje, naj bo razdalja med nami vsaj 20 metrov.