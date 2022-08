Pahor in Johannesson, ki bo na obisku s soprogo Elizo Reid, bosta izmenjala poglede na bilateralne in multilateralne odnose. Med drugim pa se bosta posvetila tudi okoljskim temam, krepitvi zelene politike in zelenega gospodarstva ter izmenjala poglede na boj proti podnebnim spremembam.

Razpravljala bosta tudi o nekaterih aktualnih vsebinah v okviru Evropskega gospodarskega prostora in drugih temah, kot so diplomacija malih držav, radikalni nacionalizem in družbena polarizacija. V okviru obiska pa bosta v Bohinju postavila klop prijateljstva med državama.

Predsednik Islandije, ki se bo v ponedeljek udeležil Blejskega strateškega foruma in sodeloval na panelu voditeljev, se bo srečal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom, so sporočili iz predsednikovega urada.