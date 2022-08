Nekaj po šesti uri včeraj proti večeru je pod vrhom Triglava, med Malim in Velikim Triglavom, v planinca udarila strela, so potrdili na Policijski upravi Kranj. Kljub oživljanju je slovaški državljan umrl. Gorski reševalci GRS Mojstrana so preminulega s pomočjo dežurne ekipe z Brnika s policijskim helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci in pogrebna služba. V dolino so prepeljali tudi planinko, ki je bila takrat z njim v gorah. »Med neurjem je bilo na Triglavu takrat najmanj pet ljudi,« je še dodal Bojan Kos s PU Kranj.

Strela zadela tudi gorskega tekača

Po poročanju Radia Slovenija pa je strela moškega ubila tudi med nevihto, ki se je razbesnela nad Slavnikom. Nesreča se je zgodila 400 metrov pod Tumovo kočo. Ker moški pri sebi ni imel dokumentov, njegova identiteta še ni znana, je potrdila policija. Sodeč po oblačilih pa gre za gorskega tekača, ki ga je neurje ujelo med sestopom.

Umrl nemški plezalec

V soboto so s policijskim helikopterjem kar trikrat reševali v gorah. Poleg reševanja pod vrhom Triglava so dopoldan pomagali pohodnici, ki si je med vzponom po zahtevni poti na Krn poškodovala nogo. Tretjič pa okoli pol ene ure popoldan, ko se je v plezališču na območju Bohinja zgodila hujša nesreča. »Nemški plezalec je med prepenjanjem na sidrišču padel z vrha smeri,« so pojasnili v PU Kranj. Odpeljali so ga na zdravljenje, a je zaradi hudih poškodb umrl.

Zaradi velike količine vode so okoli pol sedme ure zvečer v soteski Fratarica v Logu pod Mangartom obstali udeleženci soteskanja. Bovški gorski reševalci so jih z vrvno tehniko nepoškodovane dvignili iz soteske, še poroča center za obveščanje.