Liverpool se je na večni lestvici najvišjih zmag izenačil z Manchester Unitedom in Leicestrom, ki sta od začetka premier league (1992/93) prav tako slavila z 9:0. Unitedu je to uspelo dvakrat na domači zelenici, in sicer v sezonah 1994/95 proti Ipswichu in 2020/21 proti Southamptonu, Leicester pa se je v sezoni 2019/20 prav tako znesel nad Southamptonom, kar ostaja najvišja gostujoča zmaga v celotni zgodovini angleškega nogometa na najvišji ravni.

Siceršnji najvišji zmagi med elito angleškega prvenstva segata v sezoni 1891/92 in 1908/09, ko sta z 12:0 na domači zelenici slavili ekipi West Bromwicha (Darwen) in Nottingham Foresta (Leicester Fosse).

Varovanci Jürgna Kloppa so danes že v prvem polčasu zapečatili usodo tekmecev. Zabili so pet golov. V drugem so dodali še štiri. Med strelce se je vpisalo šest različnih nogometašev, in sicer Luis Diaz (3., 85.), Roberto Firmino (31., 62.), ki je še trikrat podal za zadetek, Harvey Elliott (6.), Trent Alexander-Arnold (28.), Virgil van Dijk (45.) in Fabio Carvalho (80.), enega pa so si gosti zabili še sami prek Chrisa Mephama (46.).

Liverpool je tako vpisal prvo zmago v sezoni, pred ponedeljkovim porazom proti rdečim vragom pa je zabeležil še dva remija. S petimi točkami trenutno zasedajo osmo mesto tik za Manchester Unitedom, ki je danes stežka ugnal Southampton. Edini zadetek na tekmi je dosegel Bruno Fernandes (55.).

Na vrhu lestvice sta s po desetimi točkami Manchester City in Brighton. Sinjemodri so po prvem polčasu proti Crystal Palaceu zaostajali z 0:2, potem ko je avtogol zabil John Stones (4.), vodstvo gostov pa povišal Joachim Andersen (21.). V drugem polčasu pa je na sceno stopil Haaland in v 62., 70. in 81. minuti dosegel klasični hat-trick za končnih 4:2. Pred tem je na 1:2 znižal Bernardo Silva (53.).

Brighton je začasno skočil na drugo mesto, potem ko je za zmago proti Leedsu zadel Pascal Gross (66.). Chelsea pa je po nepopolnih štirih krogih šesti. Kljub igralcu manj so varovanci Thomasa Tuchla z 2:1 ugnal Leicester. Conor Gallagher je namreč za modre že po 28 minutah prejel drugi rumeni karton, vseeno pa je po zaslugi Raheema Sterlinga (47., 63.) Chelsea povedel z 2:0. Izid je nato v 67. minuti znižal Harvey Barnes.

V večernem obračunu bo imel tretjeuvrščeni Arsenal priložnost, da nadaljuje popoln začetek v prvenstvu, potem ko bo po uvodnih treh zmagah na domačem stadionu gostil Fulham.

V nedeljo bodo še obračuni Aston Villa - West Ham, Wolverhampton - Newcastle in Nottingham Forest - Tottenham.