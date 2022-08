Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je čakalna doba za vstop v državo na prehodih Jelšane in Starod od ene do dveh ur, na Gruškovju do ene ure, pa prehodih Dragonja, Metlika, Obrežje in Petišovci pa do 30 minut.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga osem kilometrov. Na gorenjski avtocesti sta v smeri proti Avstriji zaprta uvoz Hrušica in izvoz Jesenice vzhod oz. sta odprta za lokalni promet ter za vožnjo proti Jesenicam in proti Kranjski Gori. Priporočajo izvoz Lesce.