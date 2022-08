V kuhanju bograča tudi letos tekmujejo člani različnih društev in podjetij ter politiki, nekaj je tudi hrvaških in madžarskih ter prvič tudi ekipa iz Srbije. Letos se je v kuhanju bograča preizkusil tudi zmagovalec televizijskega kuharskega šova Masterchef 2022 Luka Novak, ki v tem vidi nov izziv, v katerem se je želel preizkusiti.

Tako kot jed bograč je tudi Bogračfest pisana prireditev, ki sicer sodi v sklop dogodkov festivala Vinarium. Podžupan v funkciji župana občine Lendava Ivan Koncut je ob tem izpostavil, da tradicionalni Bogračfest po koronskih časih kaže, da se življenje in tudi ta vsakoletna prireditev vrača v stare, ustaljene tirnice.

Letos se bo strokovna komisija, sestavljena iz priznanih kuharskih mojstrov, odločala med 63 različicami te okusne, morda malo žgoče jedi. Obvezna sestavina bograča so tri vrste mesa – goveje, svinjina in divjačina – dodana sta še čebula in krompir ter dobršna mera ravno pravih začimb.

Lendava je že pred leti dobila naslov prestolnica bograča, lani pa so na Bogračfestu skuhali tudi tako imenovani rekordni bograč. Kuhalo ga je šest kuharjev in 20 pomočnikov, skuhali so 1801 liter te prekmurske kulinarične posebnosti, z njim pa nahranili 3500 oboževalcev. Velikanski bograč so kuhali 16 ur, današnjega "le" štiri ure.