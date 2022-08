Sobotna etapa na Vuelti je postregla s kar šestimi kategoriziranimi vzponi. V 153,4 kilometrih so kolesarji opravili z dvema vzponoma druge kategorije, tremi tretje in za konec še najtežjim na Colláu Fancuay, ki spada v vzpone pod oznako prve kategorije.

Na razgibanem terenu polnem priložnosti za napade se je izoblikovala močna ubežna skupina. Med njimi so bila slovita imena, kot so Mikel Landa, Thibaout Pinot, Marc Soler in drugi. A še na drugi gorski etapi na letošnji Vuelti je bil najmočnejši na ciljnem vzponu Avstralec Jay Vine. 26-letnik, ki je v četrtek slavil svojo prvo profesionalno zmago v karieri, se je za napad tokrat odločil 5,8 kilometra do konca na 10,1 kilometra dolgem vzponu, na katerem se je klanec postavil tudi 18-odstotno navkreber. Avstralec se je z enim napadom otresel vseh slovitih imen v ubežni skupini in je nato sam uspešno vozil proti cilju.

V boj za zmago se je poskušal vrniti tudi Marc Soler, a je Avstralec brez težav na cilj prišel z več kot pol minute prednosti in tako poskrbel za svojo drugo profesionalno zmago v karieri in drugo v treh dneh. Še preden so kolesarji pričeli z zadnjim vzponom, je za spremembo na vrhu razvrstitve najboljšega po točkah poskrbel Mads Pedersen. Danec se je odlično izkazal v ubežni skupini in je nato dobil leteči sprint, kar mu je prineslo 20 točk. Skupno jih ima sedaj 147, kar je pet več od Sama Bennetta, ki je dobil uvodni sprinterski etapi na Nizozemskem.

V glavnini, ki je ubežnikom zopet prepustila etapno slavo, so bili najbolj dejavni v ekipi vodilnega kolesarja na dirki Remca Evenepoela Quick-Step Apha Vinyl. Vreme zopet ni sodelovalo s kolesarji, čeprav ni deževalo, je bilo v zraku veliko vlage. Vseeno pa netipične razmere za Španijo tokrat niso iz tira vrgle slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki je tako potrdil, da je imel v četrtek le slab dan in njegova forma ni vprašljiva. Znova pa je navdušil mladi Belgijec, ki dokazuje, da je pripravljen, da Belgiji po številnih letih čakanja prinese skupno zmago na eni od tritedenskih dirk.

Evenepoel, ki do tega leta ni blestel na strmih klancih, je danes etapo zaključil brez težav. Še več, v zadnjih metrih je poskušal še z napadom, da bi Rogliču in Masu ukradel še nekaj dodatnih sekund, a mu to ni uspelo. Trojica pa je še enkrat več dokazala, da je najmočnejša na letošnji dirki po Španiji. Roglič je z današnjim sedmim mestom napredoval na tretje mesto v skupnem seštevku, za Evenepoelom pa še vedno zaostaja 61 sekund. Na drugem mestu je Mas, ki ima 28 sekund zaostanka.

Jutri kolesarje čaka še ena gorska etapa, ki se bo zaključila s še bolj strmim ciljnim vzponom. Priložnost, da drugi kolesar sveta pridobi nekaj pomembnih sekund v skupnem seštevku? Vse bo odvisno od močnih nog.