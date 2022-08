V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo v zahodni polovici Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko zmanjšala. V torek kaže na sončno in spet toplejše vreme. Popoldne bodo v gorah nastale še posamezne krajevne nevihte.

Vremenska slika: Nad severnim Jadranom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi južnih smeri nad naše kraje doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine večinoma ponehale. V nedeljo bo spremenljivo oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo posamezne plohe in nevihte nastajale nad severnim Jadranom, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod.