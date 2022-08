V sodelovanju z Afriško razvojno banko bo Japonska zagotovila posojila v vrednosti približno pet milijard dolarjev za spodbujanje trajnostnega razvoja, je dejal Kišida. Poudarek bo na vlaganju v ljudi in spodbujanju trajnostne gospodarske rasti, je dejal japonski premier, ki se je konference zaradi okužbe z novim koronavirusom udeležil virtualno.

Vlada v Tokiu bo namenila tudi štiri milijarde dolarjev za naložbe v projekte za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida ter za pomoč pri povečanju zmogljivosti za proizvodnjo hrane in usposabljanje kmetov v okviru odziva na prehransko krizo, ki se je zaostrila zaradi ruskega vdora v Ukrajino, je dejal Kišida.

Japonska bo v treh letih v Afriki pomagala usposobiti 300.000 ljudi na področjih, kot so kmetijstvo, zdravstvo, izobraževanje in pravo, je dejal. Japonska je skupaj z drugimi državami G7 obsodila rusko agresijo na Ukrajino in se pridružila številnim sankcijam proti Moskvi. Afrika pa je glede tega vprašanja razdeljena, saj nekatere države na celini ne podpirajo omejitev proti Kremlju.