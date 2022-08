Poročilo je revizijski urad objavil julija, pod drobnogled pa ga je zdaj vzel madžarski časnik Nepszava, piše BBC. Poročilo urada, ki je blizu madžarskemu premierju Viktorju Orbanu, navaja, da je žensk z visoko izobrazbo na Madžarskem preveč. Avtorji opozarjajo, da bi se ženske zaradi tega lahko manj odločale za poroko in imele manj otrok.

Orban si že dlje časa prizadeva za dvig rodnosti, leta 2019 pa je napovedal, da bodo ženske s štirimi otroki do konca življenja oproščene dohodnine. Po ugotovitvah iz poročila se je na madžarske univerze v zadnjem desetletju vpisalo več žensk kot moških. To jesen njihov delež znaša 54,5 odstotka.

Po navedbah avtorjev madžarski šolski sistem favorizira »ženske lastnosti«, kot sta čustvenost in družbena zrelost, kar pomeni »znatno oslabljeno« spolno enakost. Na drugi strani po mnenju avtorjev poročila ne bi smeli podcenjevati »moške značilnosti«, kot so menda tehnične veščine, pripravljenost za tveganje in podjetništvo, saj da bi s tem lahko ogrozili madžarsko gospodarstvo.

Do skrajno stereotipne vsebine so kritični številni madžarski politiki in strokovnjaki za človekove pravice. »Čas je, da snamete očala iz prejšnjega stoletja,« je prek družbenega omrežja Facebook sporočil madžarski opozicijski poslanec Endre Toth ter ločevanje na ženske in moške lastnosti označil »za popoln znanstveni absurd«. Lydia Gall iz nevladne organizacije Human Rights Watch pa je tvitnila, da gre »za še en udarec spolni enakopravnosti in pravicam žensk na Madžarskem«.

Madžarska je sicer že nekaj časa deležna kritik zaradi spolne neenakopravnosti v državi. Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je po obisku države leta 2019 dejala, da ta nazaduje na področjih spolne enakopravnosti in pravic žensk. Madžarska je pred kratkim sicer dobila prvo predsednico, Katalin Novak, a ima še vedno najnižjo zastopanost žensk v politiki med državami Evropske unije.