Epidemiolog in vodja raziskave je rast števila kadilcev opisal kot zastrašujoč razvoj dogodkov. Trend pripisuje temu, da so zaradi stresa in tesnobe, ki ju je povzročila pandemija covida-19, spet začeli kaditi nekdanji kadilci. Kot pozitivno je ocenil, da se v nasprotju s sedemdesetimi in osemdesetimi leti prejšnjega stoletja za kajenje odloča vedno manj mladih. Pri starejših opažajo nasproten trend.

»Kar se tiče politike nadzora tobaka, je Nemčija med državami, ki zaostajajo v primerjavi z drugimi državami,« je povedala direktorica nemškega centra za težave z zasvojenostjo Christina Rummel. Katrin Schaller iz nemškega centra za raziskave raka v Heidelbergu pa je dejala, da mora Nemčija zmanjšati število oglasov in omejiti prodajo prek avtomatov.

»Kadilce se premalo spodbuja, da prenehajo kaditi, in pri tem dobijo premalo podpore. Poleg tega proizvajalci vse bolj uvajajo nove izdelke, kot so elektronske cigarete, grelniki tobaka in nikotinske vrečke,« je opozorila. Za državo z najstrožjimi ukrepi za preprečevanje kajenja tobačnih izdelkov velja Nova Zelandija. Ta je konec minulega leta predstavila načrt, v skladu s katerim namerava postopoma povsem onemogočiti prodajo tobačnih izdelkov. Napovedala je postopno zviševanje starosti, pri kateri je mogoče kupiti tobačne izdelke.