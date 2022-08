Mencinger se je rodil 5. marca 1941 na Jesenicah. Ukvarjal se je z makroekonomsko analizo, analizo ekonomskih sistemov in ekonomsko politiko ter s svojimi analizami poskušal vplivati na gospodarski sistem, svoja razmišljanja pa je z javnostjo delil tudi kot pisec za Dnevnikovo prilogo Objektiv. Kot podpredsednik je sodeloval v slovenski vladi (1990−1991), bil je član sveta Banke Slovenije (1991−1997), direktor EIPF (1992−1999), član Državnega sveta (2002−2007, 2007−) in član Fiskalnega sveta RS (2008−). V vlogi strokovnjaka je deloval tudi v tujini. Med drugim je kot svetovalec sodeloval s Svetovno banko (1982). Bil je tudi svetovalec UNDP v Bosni in Hercegovini (1996−1997).

Leta 1964 je na ljubljanski pravni fakulteti diplomiral, dve leti kasneje pa magistriral na beograjski ekonomski fakulteti. Leta 1975 je v ZDA na Univerzi Pensilvanije doktoriral z disertacijo A Quarterly Econometric Model of the Yugoslav Economy. Leta 1967 je postal asistent, leta 1977 docent, leta 1983 izredni profesor, leta 1987 pa redni profesor na katedri za pravno-ekonomske vede na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dva mandata je bil rektor Univerze v Ljubljani (1998−2005). Za izrednega člana SAZU je bil izvoljen 5. maja 2011.

Predaval je tudi na drugih univerzah. Na ekonomskih fakultetah v Zagrebu in Mariboru je na podiplomskem študiju predaval ekonometrijo, bil je gostujoči profesor na University of Pittsburgh (1987), gostujoči znanstvenik na International Center for Economic Research v Torinu (1992) in na Institute for Social Studies na Dunaju (1996). Poleg vabljenih predavanj v praktično vseh evropskih državah je predaval tudi v ZDA, na Japonskem in na Kitajskem.

Leta 2001 je prejel tudi Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Maja 2020 je bil imenovan za častnega meščana Ljubljane.

