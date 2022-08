Zelenski: Razmere v nuklearki v Zaporižiji ostajajo tvegane

Razmere v ukrajinski jedrski elektrarni v Zaporižiji ostajajo zelo tvegane in nevarne, je v petek zvečer opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter znova pozval, naj nuklearko pregleda skupina mednarodnih strokovnjakov in naj se ruske enote, ki so jo zasedle, umaknejo.