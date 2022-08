»Zaradi občasnega obstreljevanja je bila poškodovana infrastruktura elektrarne, obstaja nevarnost uhajanja vodika in radioaktivnih snovi, velika pa je tudi nevarnost požara,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Telegramu sporočil Energoatom.

Od poldneva (od 9. uri po srednjeevropskem času) jedrska elektrarna »deluje s tveganjem kršitve standardov sevalne in požarne varnosti«, je sporočil ukrajinski operater.

Ruska vojska je po navedbah Energoatoma v zadnjem dnevu »večkrat obstreljevala« območje te največje jedrske elektrarne v Evropi, ki leži na jugu Ukrajine. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da je za obstreljevanje odgovorna ukrajinska vojska, ki je v zadnjem dnevu »trikrat obstreljevala območje elektrarne«.

»Skupaj je bilo izstreljenih 17 izstrelkov,« je ministrstvo zapisalo v sporočilu.

Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenkova so štiri rakete zadele streho objekta, v katerem je bilo shranjeno jedrsko gorivo ameriškega podjetja Westinghouse, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dodal, so drugi izstrelki zadeli bližino skladišč z gorivnimi palicami in radioaktivnimi odpadki, vendar je stanje sevanja ostalo v mejah normale.

»Nadzor nad tehničnim stanjem jedrske elektrarne in zagotavljanjem njenega delovanja izvaja tehnično osebje,« je dejal Konašenkov. Zatrdil je, da ruske sile varujejo tovarno, vendar v bližini nimajo težkega orožja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek zvečer znova posvaril pred morebitno katastrofo v oblegani jedrski elektrarni, potem ko je zaradi izpada električne energije v četrtek prišlo do izredne zaustavitve dveh reaktorjev.

Največjo jedrsko elektrarno v Evropi so v četrtek zaradi poškodbe daljnovodov prvič v njeni 40-letni zgodovini odklopili iz ukrajinskega električnega omrežja. V petek so daljnovode popravili, ukrajinske oblasti pa so potrdile, da je bilo napajanje obeh reaktorjev ponovno vzpostavljeno.