Na Kredarici lahko namreč sprejmejo več kot 300 gostov, a so zaradi pomanjkanja vode nastanitvene kapacitete začeli omejevati na približno polovico. Ob tem planince pozivajo, naj brez rezervacij ne hodijo v kočo, oziroma da se še isti dan vrnejo v dolino, če se le lahko. »Ne zato, ker ne bi bili zaželeni, ampak zato, ker nimamo vode,« je v izjavi za medije v četrtek dejal Uranič.

Z vodo, ki jo planinci prinesejo s seboj, namreč ni mogoče rešiti pomanjkanja vode, ki jo potrebujejo za pomivanje posode in čiščenje kuhinje. Zdaj že uporabljajo kartonaste kozarčke, če bo treba, bodo tudi papirnate krožnike. Z vodo varčujejo tudi oskrbniki, ki se tuširajo na približno deset ni.

Nazadnje je na Kredarici deževalo približno pred tednom. »Takrat se je nateklo od tri do štiri kubike vode. Gledal sem v žlebove, kako teče, in se smejal,« je povedal Uranič.

Če vode zmanjka, jo sicer lahko pripeljejo, a gre za zelo ogromen strošek. Po besedah Uraniča prevoz treh kubikov vode, kar zadostuje za en dan, stane 5000 evrov.

Razmere kritične tudi po drugih kočah v bližini Triglava

Koča je običajno odprta od sredine junija pa do konca septembra. Obisk v letošnji sezoni je zelo dober, beležijo med 20 do 30 odstotki več obiskovalcev kot lani, v primerjavi z enakim obdobjem lani beležijo skoraj 200.000 evrov več prometa.

Na Kredarici se večinoma ustavijo tujci, kot opaža Uranič, jih je okoli 75 odstotkov. Prevladujejo Poljaki, Čehi, Nemci, Avstrijci in Francozi. Slovenci se na Triglav najraje povzpnejo ob vikendih.

Glede zalog vode so razmere kritične tudi v drugih planinskih kočah v bližnji okolici Triglava, v Domu Planika in Koči na Doliču, ugotavlja Planinska zveza Slovenije.

Ob tem obiskovalce planinskih koč pozivajo, da pri obisku upoštevajo izredne razmere in varčujejo z vodo ter razumejo trenutne razmere. Svetujejo, da v gorah za osebno higieno poskrbimo le toliko, da zadostimo najnujnejšim potrebam. Če pa v koči ni vode za osebno higieno, to sprejmimo z razumevanjem in strpnostjo. Vlažilni robčki v teh sušnih razmerah naj bodo del osnovne planinske opreme.

V Sloveniji je sicer 161 planinskih koč, od katerih jih po podatkih zveze uporablja kapnico 55. Od teh jih dobrih 10 dodatno dovaža vodo s cisternami, kjer je to zaradi dostopa možno. Največ koč ima urejen lastni izvir, približno 45 odstotkov, nekatere od njih kombinirajo tudi še s kapnico. Dobra petina koč pa je priključenih na javno vodovodno omrežje.