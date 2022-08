Tartini festival se je skozi leta uveljavil kot ugleden mednarodni festival klasične glasbe, ki poleg del v Piranu rojenega Giuseppeja Tartinija (1692–1790), enega največjih violinistov svoje dobe, predstavlja tudi dela drugih velikih svetovnih in slovenskih skladateljev, prav tako pa skladbe sodobnih ustvarjalcev, ki jih navdihuje Tartinijeva umetnost. »Na festivalu imate priložnost videti in slišati, kako zveni znamenita Tartinijeva violina, ki pod prsti vrhunskih glasbenikov vedno znova navdušuje,« pravijo organizatorji iz Kulturnega društva Lib-Art, ki se lahko pohvalijo, da pride na festival vsako leto več tujih obiskovalcev, mnogi med njimi pa so postali redni gostje.

Praznik klasične glasbe bo nocoj ob 20.30 v atriju Minoritskega samostana v Piranu odprl svetovno priznani orkester I Solisti Veneti, ki bo nastopil pod umetniškim vodstvom Giuliana Carelle, že leta 2008 pa so mu v beneškem gledališču La Fenice podelili nagrado Una vita nella musica, ki velja v Italiji za nekakšno Nobelovo nagrado za glasbo. Na koncertu z naslovom Od Tartinija do Schönberga bodo v čast obletnici Tartinijevega rojstva zaigrali njegovo Sinfonio v G-duru za godala.

Letošnji festival sicer poteka pod okriljem projekta Tartini 330, na katerem se bo do 9. septembra zvrstilo skupno enajst koncertov, na katerih bo mogoče prisluhniti tako svetovno znanim solistom kot tudi mladim glasbenikom. Devet glasbenih večerov bo v Minoritskem samostanu, brezplačna koncerta Tartini junior pa bosta v atriju Pretorske palače v Kopru. Vrhunec letošnjega dogajanja bo nastop enega najpomembnejših in najvplivnejših svetovnih violinistov Fabia Biondija, ki bo kot solist zaigral skupaj z orkestrom Lorenzo da Ponte, iz preostalega programa pa velja omeniti vsaj še koncert Ansambla 1756 s solistoma, in sicer z violinistom Erichom Höbarthom ter violončelistom Christophom Coinom, ki velja za enega največjih baročnih glasbenikov današnjega časa.