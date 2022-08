Po zakonu verjetnosti je z vsako tekmo večja možnost, da bo Olimpija končala serijo šestih zmag in prejela prvi zadetek v letošnjem tekmovanju. Ker se je poškodoval prvi vratar Matevž Vidovšek, so se s tem povečale možnosti Radomelj, da danes v Stožicah končajo izredno serijo vodilne ekipe lige. »Čeprav je Vidovšek iz tedna v teden potrjeval svojo kakovost, ne bomo delali drame, ker so poškodbe sestavni del športa in ker zaupam ostalima dvema vratarjema. Ničesar ne bomo spreminjali, ampak igrali z enako miselnostjo in samozavestjo kot doslej. Popolnoma zaupam v Denisa Pintola, ki bo v golu v soboto,« je bil jasen trener Olimpije Albert Riera. Igralci so za poškodbi Vidovška izvedeli šele dan po tekmi v Kopru. Ker pri Rieri velja pravilo, da se nogomet dogaja danes, je Pintol tudi brez prvoligaških izkušenj zanj prva izbira in se ne ukvarja s tem, ali klub išče novega vratarja.

Najboljši prijatelj Vidovška je postal fizioterapevt

O tem, kako dolgo bo trajalo okrevanje Vidovška, se pojavljajo različne informacije. Klub je objavil, da bo odsoten dva meseca, a obstaja možnost, da se bo na igrišča vrnil že prej. »Verjamem, da se bo vrnil še močnejši. Vesel sem, ko sem videl, da je ostal pozitiven. Dejal sem mu, da bo v naslednjih tednih njegov najboljši prijatelj fizioterapevt. Imel bo tudi nekaj več časa za družino, da se malo odklopi od nogometa, saj so za njim pestri tedni,« je bil jedrnat Riera. Strokovni štab se je temeljito pripravil na Radomlje, za katere je značilno, da menjajo sisteme igre in se znajo prilagajati na nasprotnika. »Vsaka ekipa nas želi premagati, ampak to je dobrodošel pritisk. Igralci se zavedajo, da ni popuščanja, saj je vsaka tekma zahtevna, obenem pa lahko uživamo,« je končal Riera, ki je najbolj zadovoljen, ker igralci na treninge prihajajo nasmejani.

»Kljub seriji zmag nismo v oblakih, saj je še vedno nekaj strahu. To se vidi na treningih, kjer v želji po napredku garamo in se učimo od trenerja. Vsaka tekma je nova zgodba. Naredili bomo vse, da nadaljujemo serijo zmag. Upam, da bo na tribunah več gledalcev kot doslej, potem ko so naši navijači že v Kopru naredili spektakel,« je poudaril steber obrambe Olimpije Đorđe Crnomarković. Radomljani so bili med tednom na obisku v slovenski Istri, kjer so na plubi ladje krepili moštveni duh. Vodstvo kluba se dogovarja za posojo igralca iz Hajduka, potem ko je Ivan Čalušić zaradi težke poškodbe kolena že končal sezono. Radomlje so boljše na gostovanjih, kjer so letos dosegle dve zmagi in remi, doma pa so trikrat remizirale.

Šuler: Razočaranje ni preveliko

Domžale imajo načrt, da z zmago ujamejo Koper na drugem mestu. A za tri točke bodo morali varovanci Simona Rožmana pokazati boljšo igro, kot so jo za remi brez golov na gostovanju pri Gorici. Koprčani so se po porazu z Olimpijo tri dni ukvarjali z nedosojeno enajstmetrovko na derbiju, zaradi katere je pri sodnikih odločno protestiral predsednik kluba Ante Guberac. Disciplinski sodnik je ugotovil, da je bil žaljiv, zato je Guberac dobil prepoved dostopa do uradnih prostorov na dveh tekmah. Jutri bo v razprodani Fazanerji prekmursko-štajerski derbi med Muro in razglašenim Mariborom. »Ranjeni Maribor ima svoje težave in ni v pravi formi. Ne glede na njihove težave nas čaka težka in zahtevna tekma,« pravi vratar Mure Marko Obradović, ki je bil tudi član Maribora. »Razočaranje ni preveliko. Smo v procesu, v katerem so se nekatere stvari zgodile prehitro. Vsi klubi na tej ravni imajo vsaj dvakrat višji proračun,« se po evropskem neuspehu brani športni direktor Maribora Marko Šuler.

Pari sedmega kroga, danes ob 17.30: Olimpija – Radomlje, ob 20.15: Domžale – Koper, jutri ob 17.30: Mura – Maribor.