»Hvala Milanu, ker je pripravil presenečenje in na moj rojstni dan pripeljal Aleksandra. Ta dan je bil zame poseben. Aleksandar je prečudovit otrok, ki ga imam zelo rad in s katerim sem preživel prelepa leta. Nekaterih vezi preprosto ni mogoče pretrgati. Vsak, ki je Aleksandrova družina, je tudi moja, kdor je moja družina, je tudi Aleksandrova. Tako je zdaj in tako bo za vedno. Živeli,« je zapisal. Kojića in Popovića so skupaj videli tudi v restavraciji v Pulju, prvi pa naj bi pričal tudi na strani Popovića v eni od njegovih tožb proti Severini. Nekateri mediji so poročali, da je Popović Severininemu zadnjemu bivšemu možu kupil audija, vrednega skoraj pol milijona evrov, a je ta novico demantiral. »Informacija ni točna, a me ne preseneča glede na to, da prihaja iz Severinine lažnive ekipe. Igor je od mene za rojstni dan dobil ikono,« je dejal za Index.