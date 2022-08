Da so med 76-letnim Stallonejem, ki si je nedavno privoščil lepotni pomladitveni tretma, in njegovo 54-letno ženo težave, se je šušljalo že nekaj časa, govorice pa so postale glasnejše pred nekaj dnevi, ko si je Stallone dal prekriti ogromno tetovažo svoje žene na desnem bicepsu s podobo bulmastifa Butkusa iz filmov o Rockyju. Medtem ko so se mnogi spraševali, ali se je dolg zakon končal zaradi novega družinskega člana, rotvajlerja Dwighta, s katerim se Jennifer ni strinjala, je Stallone povedal, da pes ni bil vzrok za njun razhod. Rekel je, da medtem ko sta se pogovarjala o tem, kako bosta skrbela za psa, glede na to, da si običajno delita čas med domovoma v Los Angelesu in Palm Beachu, so prišle na plan še druge težave. »Nisva prekinila razmerja zaradi tako nepomembnega prepira. Kot par sva se odtujila, hodiva v različne smeri. Zelo spoštujem Jennifer. Vedno jo bom imel rad. Je neverjetna ženska. Je najlepše človeško bitje, kar sem jih kdaj srečal,« je dodal Stallone. Kar zadeva tetovažo, je Stallonejev tiskovni predstavnik menda izjavil, da je igralec »želel tetovažo le malo osvežiti, a je tetovator naredil napako in sta morala tetovažo prekriti«. Že pred časom je Flavinova o težavah v zakonu namignila z objavo na instagramu, ko se je fotografirala s tremi hčerami in ob tem zapisala: »Ta dekleta so moja prioriteta, nič drugega ni pomembno. Me štiri za vedno.« Sicer pa je bil to za Rockyja tretji in daleč najdaljši zakon. Od leta 1974 do leta 1985 je bil poročen s Sasho Szack, s katero je dobil dva otroka, konec leta 1985 pa se je poročil z dansko manekenko in igralko Brigitte Nielsen, od katere se je ločil že dve leti pozneje.