Menjajoč se urnik tekem

Dve tekmi tega kroga sta se zgodili že včeraj, ob čemer pa se postavlja vprašanje, po kateri logiki se razporeja urnik slovenske prve nogometne lige. Občutek, da se vikend še niti ni začel, malodane polovica tekem je pa že odigranih, ni dober. Obenem je bil vsaj prvi polčas petkove popoldanske tekme, na kateri je Bravo presenetil Tabor, vržen stran, kajti v petek ob petih popoldan ima redko kdo čas gledati nogomet. Kdo in po kakšni logiki sestavlja in stalno menja urnike v ligi, ni jasno, je pa menda jasno, da je sleherni dejavnosti, ki živi od interesa ljudi, dobrodošlo, če ima urnike utrjene in stabilne. In po godu ljudi. Recimo, ponedeljkova je s prehranjevalsko primerjavo ugodna kot sadje po sladici, a je tokrat ne bo, smo se pa v prejšnjih krogih lahko nanjo malodane navadili.